BBB 22: durante a formação do paredão, Naiara pisou no dedo de Eli e repercute na WEB

A cantora garantiu a gargalhada da noite após pisar no dedo de Eliezer e, sem perceber, ainda agradeceu a Deus.

Durante a formação do paredão desta semana, na casa do BBB 22, que levou Naiara, Douglas e Arthur disputarem pela preferência do público, um incidente inusitado foi notado pela WEB. Prestes a se dirigir ao confessionário, Naiara acidentalmente pisou na mão de Eliezer, reagiu ao salto da sertaneja.

Para completar a cena, e sem saber que pisou no brother, em seguida, a cantora ainda agradeceu a Deus, o que tornou o incidente ainda mais hilário. E como não poderia deixar passar, a WEB comentou a gafe da sertaneja.

Foto/Reprodução

No Twitter, os internautas se divertiram. Eles comentaram: “Eu tô morrendo de rir com a Naiara pisando na mão do Eliezer” e “Ela ainda agradeceu a Deus, eu amei”.