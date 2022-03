BBB 22: Boninho posta vídeo misterioso e internautas questionam ‘Quarto Preto?’

O diretor do programa adora um suspense; apareceu em seu Instagram com uma publicação e web já pedem Jade e Arthur juntos na dinâmica

Boninho, o diretor do Big Brother Brasil, compartilhou em seu Instagram na noite de ontem (3) um vídeo animado e misterioso de dois olhos em um fundo preto. Na legenda ele escreveu: “Voltando do Carnaval #bbb22”.

Nos comentários da publicação já existem várias especulações. A maioria dos espectadores do reality estão acreditando na novidade do programa: um ‘quarto preto’ ou ‘quarto escuro’, como chama alguns.

“O mestre do suspense”, escreveu um internauta. “Vem aí, o quarto preto”, disse outro. “Jade e Arthur juntos no quarto preto”, pediu outro fã do BBB 22.

A web também cogitou a possibilidade de repescagem na edição. “Paredão falso, quarto preto ou repescagem?”, perguntou uma internauta.

Bom, as especulações continuam até que o diretor do programa revele. Vale lembrar que a Globo estendeu a duração do programa para 100 dias, então é de se esperar que novas dinâmicas marquem a edição que já perdeu participantes com uma desistência, de Tiago Abravanel, e uma expulsão, de Maria.