BBB 22: Bárbara e Laís sugerem nova ‘estratégia’ para Jade Picon

As três passaram um bom tempo fazendo análises do jogo após eliminação e as amigas da influencer sugeriram nova estratégia

As sister continuaram a conversa no quarto do líder do BBB 22 na madrugada desta quarta-feira (09), após a saída de Naiara Azevedo e a permanência de Arthur e Douglas no jogo. Traçando novos planos para a próxima semana no programa, Bárbara e Laís levantaram uma estratégia para Jade, sugerindo que a sister poderia se infiltrar no grupo Disney’, composto por Douglas Silva, Pedro Scooby, Arthur Aguiar, Tiago Abravanel e Paulo André. Leia também Jade Picon já perdeu mais de 300 mil seguidores em menos de uma semana

BBB 22: Jade fala sobre volta de Arthur Aguiar “Eu não posso me infiltrar, eu faço parte”, afirmou a líder. “Eles vão parar de falar na hora”, disse Laís. Bárbara, então, sugeriu: “Você tem que pegar as informações com o P.A depois”. Em tom de brincadeira, Jade finalizou: “Vocês parem. Eu não sou leva e traz!”. Ao falar sobre ‘veto’ na prova do líder, Jade afirmou que vetaria Arthur por se sentir alvo do ator. Bárbara e Laís aproveitaram para pedir que, se caso pudesse vetar mais de um, vetasse Douglas. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE “Se quiser vetar o DG também vai ser ótimo”, afirmou Bárbara. “Tirar o das suas amigas da reta”, completou Laís. A líder da semana garantiu: “Eu não vetaria o DG”. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE