BBB 22: Jade fala sobre volta de Arthur Aguiar

Após a eliminação, a influenciadora analisou o discurso de Tadeu e afirmou vetar o ator da próxima prova do líder

Após a eliminação de Naiara Azevedo, e o retorno de Arthur Aguiar do paredão, Jade Picon questionou se está na mira do brother. Em conversa com Laís e Bárbara, a atual líder do BBB 22 perguntou: “Na opinião de vocês eu viro o alvo do Arthur agora?”.

As sisters negaram o questionamento da participante. Jade pontuou: “Cara eu nem forço nada, de relação e nada. Quando a gente conversou, tava super de boa. Mas isso não quer dizer que a resposta seja que ele é um cara sensacional, porque eu não sei”.

“Mas não me surpreenderia se ele ganhar o Líder e me indicar, e falar: ‘você não queria sua resposta, linda? Toma aí’. Então, se eu puder vetar… Vai ter que ser ele”, concluiu.

Durante o último paredão, o marido de Maíra Cardi foi indicado diretamente para a berlinda pela sister. Antes de concluir o anúncio com a eliminação de Naiara, Tadeu Schmidt “livrou” Arthur antecipadamente da disputa, deixando a influencer chocada, a reação que gerou memes nas redes sociais.