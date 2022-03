BBB 22: Arthur está aliviado após trollagem de Boninho

Os brothers descobriram logo de cara que o Dummy que entrou na casa não era Jade Picon; Web reclama da brincadeira

O diretor Boninho tentou assustar Arthur Aguiar e acalmar os Lollipopers no BBB 22. Após a saída de Jade Picon na última terça (8), a casa ficou cogitaram um possível paredão falso e a volta da sister bem ao estilo Carla Diaz na última edição do reality.

No início da tarde de hoje (10), um dummy entrou na casa e deixou todos os brothers apreensivos e pensando ser a volta triunfal de Jade, mas, não era!

Depois de entrar, brincar com os brothers e deixar um envelope vermelho com Eslovênia para ser entregue ao Líder, o dummy foi embora pelo confessionário. Scooby fez um mistério ao ler a mensagem escrita na carta: “Atenção! Hoje tem prova do líder!”.

Foto/Reprodução

Nesse momento Arthur respirou aliviado. Sua ‘arqui-inimiga’ não estava de volta e ele poderia ficar mais tranquilo. Gustavo até chegou a comentar que a ‘trolagem’ era exatamente fazê-los pensar que a influenciadora digital voltaria.

Os brothers não gostaram da brincadeira, e muito menos o público. A web pediu a brincadeira, mas reclamaram da escolha do Dummy. “Tinha tudo pra ser incrível, mas flopou. Boninho escolheu uma pessoa alta, estragou tudo”, escreveu um internauta.