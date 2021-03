BBB 21: Sarah admite erro com Juliette e torce por amizade dela com Gil

Sarah espera que seu grande amigo na casa, Gil, se reaproxime de Juliette. Os três eram aliados em outra fase da disputa

Eliminada com 76,76% dos votos Paredão desta terça-feira (30) do BBB 21 (Globo), Sarah admitiu em entrevista ao Gshow que errou em sua relação com Juliette, de quem foi próxima na primeira etapa do jogo e depois se afastou.

A consultora de marketing disse que ficou assustada com o jeito da advogada de “falar bonito”.

“Achava que ela poderia estar manipulando o jogo”, disse para a apresentadora Ana Clara.

Essa desconfiança, justificou, veio de um conselho que ouviu antes de entrar na casa do BBB 21. Disseram para Sarah não achar que todo mundo era amigo dela no jogo. “Hoje acho que desconfiei da pessoa errada”, admitiu a eliminada.

Após a saída, Sarah espera que seu grande amigo na casa, Gil, se reaproxime de Juliette. Os três eram aliados em outra fase da disputa, mas o trio foi desfeito. Agora a consultora de marketing torce para os dois chegarem juntos à final.

Gil, aliás, foi um dos principais assuntos da entrevista. Ela chorou ao assistir à reação desesperada dele à eliminação e disse que o economista é uma das pessoas mais incríveis que já conheceu na vida.

“Ele tem um coração gigante, uma história que é fora do normal. Torço muito para que ganhe o programa”, afirmou. “A gente tem uma amizade muito gostosa, quero levar esse menino para a vida”.

Já sobre Rodolffo a avaliação dela é outra. Sarah torce para ele não ser o ganhador do prêmio de R$ 1,5 milhão do BBB 21 e não sabe se vai conseguir perdoar o cantor, que a colocou no Paredão.

Ao comentar a torcida de alguns fãs para que os dois namorassem, Sarah descartou totalmente a possibilidade. “Ele é muito chato”, disse.

Sarah fez uma autocrítica ao analisar o fato de ter sido uma das protagonistas do jogo e depois sofrer rejeição. “O jogo subiu à cabeça”, analisou. “Comecei a achar que sabia demais, que estava calculando tudo certo”.

As frases minimizando a pandemia da Covid-19, uma das polêmicas em torno do nome da jogadora, só apareceu na entrevista na conversa ao vivo, por vídeo, com a mãe de Sarah.

Maria Abadia avisou à filha que as festas com os amigos terão de ficar para mais tarde porque a situação está complicada em relação ao coronavírus.

