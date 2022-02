Bate-Papo BBB: Naiara Azevedo comenta seus momentos dentro da casa

Na conversa com Rafa Kalimann, a cantora revelou que o momento mais difícil que enfrentou foi durante o ‘Castigo do Monstro’.

Após a eliminação de Naiara Azevedo com 57,7 % dos votos, a cantora participou do ‘Bate-Papo BBB’, apresentado por Rafa Kalimann. No programa, Naiara contou sobre o ‘Castigo do Monstro’, em que foi colocada ainda na primeira semana do reality e afirmou que foi um dos momentos mais difíceis dentro do jogo.

Depois da apresentadora questionar sobre os sentimentos da sister com o castigo dado por Rodrigo, Naiara disse ser o pior momento de sua vida. “Eu nunca me senti tão só. Me senti humilhada, me senti tão… Nem sei dizer. Me senti preocupada e culpada de fazer minha família e as pessoas que amam me virem chorar”, desabafou.

“Me senti vulnerável e sem saber quem eu era. Eu me perguntava o tempo todo porque eu estava chorando”, complementou a artista.

Naiara também relatou o que sentia quando via outros colegas do programa passando pela mesma situação. “Me dava gatilho quando as pessoas recebiam o monstro. Eu queria abraçá-las e arrancar aquilo delas. Uma das coisas que mais me doeu foi ser julgada por um sentimento tão meu. Só eu sei o que passei sozinha lá dentro” disse.

“Senti medo”

Quando questionada sobre o possível motivo que a fez ser eliminada, a cantora falou que não fazia ideia do que pode ter acontecido. “Eu quero ver o que fiz de bom e ruim porque a gente não é 100% uma coisa só. Falei por diversas vezes. Se eu errei, quero me desculpar”, contou.

“A primeira semana eu fiquei constrangida. Não sei dizer, mas construí uma imagem para mim que eu não acreditava. Por diversas vezes, senti medo lá dentro”, explicou.

A artista também falou sobre os julgamentos constantes dentro da casa, inclusive no Jogo da Discórdia em que a sister foi a mais mencionada. “Fui muito julgada e ainda sou, então eu sei o quanto julgamento dói. O que não quero pra mim, eu não faço para o outro. Trabalhei isso na minha vida: não julgar e tentar sempre entender o lado do outro”, completou.

Sobre os colegas de confinamento

Naiara Azevedo apontou Brunna Gonçalves como as ‘plantas’ da casa e justificou: “Eu não sei nada sobre eles, a gente não teve troca”. Como ‘pipoqueiro’ ela colocou Pedro Scooby e afirmou que “ele não está nem aí pra nada, não sabe nem onde está”.

Ao ser perguntada sobre quem sairia no próximo paredão, ela colocou Natália como a quarta eliminada. A cantora afirmou que a colega tem um temperamento muito forte e por isso acredita que ela sairia.

As pessoas que ‘não merecem levar 1,5 milhão’ para Naiara são Brunna e Jade, pelo simples motivo de “debochar” da cantora quando ainda estava na casa.