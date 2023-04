Audiência do paredão da 13ª semana do BBB 23 é 20% menor que a do ano passado

Índice alcançado no paredão da 13ª semana da edição de 2021 do programa da Globo não foi superado nem pelo melhor dia da edição deste ano

São Paulo – SP

O BBB 23 chega na reta final com uma audiência mais baixa que a dos anos anteriores. O paredão da 13º semana do programa, que aconteceu entre Fred Nicácio e Bruna Griphao nesta terça-feira (11), teve uma audiência média de 19,9 pontos na Grande São Paulo.



O número representa uma queda de 20% em relação à mesma semana do ano anterior, que teve 24,7 pontos de audiência, e de 34% em relação à edição de 2021, que teve 30,2 pontos no mesmo período. Os dados utilizados são os do Kantar Ibope Media.



O índice alcançado no paredão da 13ª semana da edição de 2021 do programa da Globo, que teve Juliette como vitoriosa, não foi superado nem pelo melhor dia da edição deste ano. O recorde de audiência do BBB 23 na Grande São Paulo aconteceu na estreia do programa, com 22,7 pontos.



Mesmo os dias de eliminação, que costumam chamar mais audiência para o programa, não obtiveram bons resultados. O maior índice nessas datas foi de 20,8 pontos, alcançado duas vezes, na oitava e na nona semana. Para comparação, a pior audiência em dia de eliminação de 2022 foi de 20,5 pontos.