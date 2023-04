Livro “Nós, Sobreviventes do Ódio” reúne crônicas sobre o Brasil de 2020 a 2023

“Nós, sobreviventes do ódio” tem apresentação do jornalista Janio de Freitas e texto da contracapa de Juca Kfouri

Nós, sobreviventes do ódio, da jornalista Cristina Serra, é uma reflexão em tempo real sobre os anos mais tenebrosos do Brasil contemporâneo. O livro reúne 224 crônicas publicadas pela autora no jornal “Folha de S.Paulo”, entre 2020 e o começo de 2023, período que combinou a chegada da extrema direita ao poder com Bolsonaro, o ultraliberalismo de Paulo Guedes e a pandemia do coronavírus.

Os artigos foram selecionados a partir de alguns temas principais: os ataques à vida dos brasileiros, à democracia, aos direitos humanos e ao meio ambiente. Alguns deles, inclusive, viralizaram nas redes sociais. Os textos avançam até o começo do governo Lula e a tentativa de golpe, em Brasília, no domingo infame 8 de janeiro.

“Nós, sobreviventes do ódio” é um esforço de documentação e memória das atrocidades perpetradas pelo governo Bolsonaro para que os crimes cometidos por ele, ministros, assessores, políticos e autoridades não fiquem impunes. “Em vários momentos, tive a sensação de que o país desmoronava ao meu redor e, muitas vezes, escrever foi um exercício dilacerante e doloroso. Mas era preciso escrever”, diz Cristina.

O artigo que dá título ao livro assinala a importância do acerto de contas na Justiça entre a sociedade brasileira e seus algozes, quando afirma: “Você, Jair, não tem direito ao esquecimento. E nós, sobreviventes do vírus do ódio, temos o dever da memória e da verdade”.

Publicado pela Editora Máquina de Livros, “Nós, sobreviventes do ódio” tem apresentação do jornalista Janio de Freitas e texto da contracapa de Juca Kfouri. A edição impressa e o e-book chegam em março às principais livrarias e sites do país.

Serviço

Lançamento do livro “Nós, Sobreviventes do Ódio”

Terça-feira, 18 de abril

A partir das 19h

Livraria Travessa – shopping Casa Park