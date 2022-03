‘BBB 22’: flerte de Eli e Lina e revelação de voto são destaques da festa

Gloria Groove cantou músicas que os participantes amam! A Queda, Leilão e Bonekinha são sempre lembradas pelos brothers

A festa desta sexta, 4, teve Gloria Groove e Pedro Sampaio divertindo a noite dos confinados do Big Brother Brasil. Os artistas levaram seus grandes sucessos para a casa mais vigiada do Brasil.

Gloria Groove cantou músicas que os participantes amam! A Queda, Leilão e Bonekinha são sempre lembradas pelos brothers. Pedro Sampaio também agitou a casa com seus hits mais tocados e mostrou o lançamento Daçarina para os confinados.

Nem só de música sobrevive uma festa do BBB 22, né? De olho no jogo, eles aproveitaram o momento para pensar e especular como seria o próximo paredão – que será formado neste domingo, 6. Confira os principais destaques da festa:

Lina ganha apelido de “Talalina”

Assim que os shows acabaram, Eliezer, que já estava com certo nível de álcool no corpo, começou a dançar com Linn da Quebrada de uma forma sensual. A cantora considerou essa dança como “brincadeiras bobas e gostosas”.

Nem é preciso dizer que Natália não gostou muito da tal brincadeira entre o parceiro e sua amiga. A sister ficou de longe observando, chegou até reclamar com Laís sobre o flerte: “Estou de costas porque é a mesma coisa de a Jade ficar dançando com o seu boy [Gustavo que vive um romance com Laís]. Não acho legal. Não sei se eu tô errada”.

“Também não gosto não. Tá doido?”, respondeu a médica. “Não sei se eu fico mais triste com a Jessi ou com a Lina”, revelou Natália. A “brincadeira” de Eli envolvia também Jessi, e tanto ela como Natália foram criticadas pelo líder Pedro Scooby.

O surfista até pediu para o DJ tocar a música Talarica para Lina e assim que o pedido foi atendido, eles apelidaram a cantora de “Talalina”. Scooby comemorou e até comentou: “Perco a amiga, mas não perco a piada”. Enquanto isso, Natália cantou a plenos pulmões o trecho da música: “marido do outro não é presente de Deus”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No quarto grunge, ainda durante a festa, Jessi e Linn conversavam sobre o ocorrido. A cantora até comentou que ficaria no quarto porque era “fraca”, referindo-se às brincadeiras com Eli.

“Mesmo com as suas amigas?”, perguntou Jessi. “Eu sou fraca. Pra mim isso não estraga amizade, só favorece”, explicou Lina. “Que aí dá para fazer brincadeiras compartilhadas, né? Mas ela [Natália] não pensa assim”, completou a bióloga.

Vyni também deu sua opinião sobre o assunto quando Lina perguntou se ela estava errada em brincar com Eli. “Errada por quê?”, perguntou o brother. “As brincadeiras bobas e gostosas com Eliezer”, falou Linn.

“Ué, você é solteira e ele também. Não tem motivo para isso. Ela [Natália] está com ciúme, o problema é dela”, falou Vyni. O bacharel em direito acredita que Natália está criando expectativas onde não tem e, por isso, ela não deveria sentir ciúme de Eli com Lina. Vyni ainda pediu para Eli, que acompanhava a conversa, colocar um ponto final na relação com a mineira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O clima entre Vyni e Eli estava meio abalado, mas a festa desta sexta, 4, teve um momento de reconciliação entre os dois e acabaram fazendo as pazes por influência de Eslovênia. Eli reclamou do amigo ter se afastado e disse que ele entendeu tudo errado sobre a conversa que tiveram, e Vyni logo se justificou: “Me afasto porque tenho medo de perder você”.

“Eu acho nós dois a relação mais pura nesse programa, mas ele não pensa isso”, explicou Eliezer para Eslô, que ajudava na reconciliação dos dois. “Eu penso sim, quem falou que eu não penso?”, respondeu o bacharel em direito.

Eslô chegou até a entrar na conversa para tentar, mais uma vez, que os brothers fizessem as pazes: “Vou falar uma coisa que eu falei pro Vyni hoje, nós só temos o agora, Eli. Não temos tempo pra birra, briga, principalmente quando a gente ama. Porque eu sei que você ama o Vyni e que ele te ama”.

“Eu amo mesmo, amo de verdade”, declarou Eli. “Eu amo mais do que você me ama”, pontuou Vyni. A sister logo pede: “Então se abracem”, e os três se abraçam prometendo uma amizade para “eternidade”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Scooby revela possível voto

Enquanto aproveitam a festa, Pedro Scooby, Arthur Aguiar e Gustavo conversam sobre as possibilidades para o próximo paredão O líder da semana revelou que está em dúvida entre Jessi e Eliezer para indicar: “Minha razão quer votar na Jessi, mas meu coração no Eli”.

Scooby explicou que votaria em Jessi por ele ser uma opção de voto da professora, mas que Eliezer tem tido “atitudes ruins no jogo” – entre essas atitudes, ele pontuou o flerte do publicitário com Linn da Quebrada.

“Acredito que tanto a sua razão e a sua emoção estarão no próximo paredão. Você só precisa decidir em quem vai, que aí nós vamos na outra pessoa”, falou Gustavo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Alinhamento de expectativas

Há alguns dias, Lucas está sendo alertado por Eslovênia para tomar cuidado com a amizade de Arthur Aguiar. Na festa desta sexta, 4, o Barão da Piscadinha decidiu conversar com o amigo: “No nosso grupo eu não sou prioridade, como você também não é. Então, assim, o que eu espero é não me decepcionar com você. Com o Gustavo eu ainda não ponho a mão no fogo, mas espero não me decepcionar com você, só isso”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No mesmo instante, Arthur respondeu: “Está maluco? Tem uma ‘parada’ que eu prezo muito que é coerência, nas minhas palavras e nas minhas atitudes. Se eu falei que é isso, eu vou agir”.

“Não quero coerência, quero lealdade. É isso”, rebateu Lucas. “Óbvio, mano… eu sei. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se eu falei uma parada, eu vou fazer. Se eu não falei, não vou fazer. Entendeu?”, explicou o ator.

Jade vira alvo de votos?

Enquanto aproveitavam a festa, Arthur e Jessi conversaram sobre possíveis votos para o próximo paredão. A professora comentou com o brother que Jade pegou seu prato de comida, que ela tinha deixado separado para comer mais tarde na festa: “Ai, a Jade pegou meu prato, já tinha deixado separado para mais tarde”.

“Eu também, aí o que eu vou fazer? Voto. Vou largar voto”, respondeu o Arthur, brincando com o final da frase de Jessi de “ter deixado separado para mais tarde”. Até então, o cantor estava mirando em pessoas próximas da influenciadora, mas pelo visto tanto ele quanto Jessi querem movimentar o jogo.

A professora ainda comentou que a Jade Picon está acomodada demais no jogo. “É, já está na hora também. Está na hora. Ela já está acomodada demais. Vamos ver, vamos ver como vai ser essa semana”, falou Jessi. Lembrando que neste sábado, 5, o Big Fone vai tocar e quem atender vai direto para o paredão e ainda puxa outra pessoa para a berlinda.

Estadão conteúdo