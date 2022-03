Arthur Aguiar dispara que Jade Picon é superficial, rasa e contraditória!

O ator não aguenta mais a influenciadora! Isso é fato…

Arthur Aguiar teve uma conversa com Gustavo sobre Jade Picon, porque ele não aguenta ficar um dia sem falar de jogo — nem em festa. A conversa foi durante a festa desta última sexta-feira, (4), onde o ator comparou a empresária com Viih Tube, participante do ‘BBB21’.

“Eu acho que ela conseguiu fazer que nem a Viih Tube fez, é muito claro! Sabe por quê? Tem umas coisas que eu observo, tipo contradições, reações muito superficiais e rasas de beijinho, piscadinhas…”, disparou o marido de Arthur Aguiar, com o reforço de Gustavo que concordou.

arthur é tão machista e incoerente que se incomoda com a piscadinha da jade mas é melhor amigo do barão da piscadinha pic.twitter.com/KAAbVeJMGS — gab mamacita (@gabmamacita) March 5, 2022

Arthur também comentou que todas as pessoas que votavam nele saíram e que só restaram Jade Picon e Laís por enquanto, mas que é difícil manda-las para o paredão porque ninguém vota nelas. E para encerrar a conversa, falou que provavelmente vai igualar Babu, do ‘BBB20’, em quantidade de paredões. Babu foi a dez paredões em sua edição.

Arthur dizendo que as pessoas que votavam nele todas saíram e que agora só tem a Jade e Laís, porém é dificil conseguir mandar uma delas já que muitos não votam em ambas. pic.twitter.com/Gua9Fu2eWX — Arthur Aguiar ✨ (@Aguiarthur) March 5, 2022

Arthur avisa que vai bater o recorde do Babu! #BBB22 pic.twitter.com/w43SY05OYN — PAN #BBB22 (@forumpandlr) March 5, 2022