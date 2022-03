Eliezer passa dos limites, provoca Lina e Jessilane, que acham o rapaz “gostoso”!

O que essa casa vê nesse moço, leitor(a)? Eu bem queria saber esse mel aí…

Alemão, do ‘BBB7’, e Breno Simões, do ‘BBB18’, sabe que perderam o posto de “garanhões” para Eliezer. O brother do ‘BBB22’ está sendo disputado — acredite — pelas comadres Lina, Jessilane e Natália. Isso ficou ainda mais claro na festa de ontem, (4), onde o publicitário passou um pouco dos limites…

O goiano começou a dançar em cima de Lina e Jessi, que estavam sentadas durante a festa. A atriz só sabia rir de nervoso e a bióloga mandou o moço ir atrás de Natália, que estava olhando visivelmente incomodada. “Pelo amor de Deus! Eu tô com o pé machucado, respeita por favor!”, disse a professora, enquanto Lina dizia “que delícia”…

Jessilane se preocupa com a reação de Natália e pede para que o brother pare de dançar em cima delas. #BBB22

Depois, as “mui amigas” desabafaram com Jade Picon e Lina disse que ele está com brincadeirinhas “bobas e gostosas”. A cantora perguntou se deveria pedir para parar e Picon disse que elas teriam que pensar na Natália, mas Lina disse que estava vulnerável. Jessi disse que ele quem começa e provoca as duas.

No quarto Grunge, Lina disse que ficaria por lá, porque ela é fraca e Jessi perguntou: “mesmo com suas amigas?”, e a atriz disse que isso poderia fortalecer a amizade. A bióloga então frisou: “a gente pode fazer umas brincadeirinhas compartilhadas”. MAS GENTE! E encerraram dizendo que Natália não aceitaria isso.

Elas frisam que Natália não iria gostar de "brincadeiras compartilhadas". Lina diz que ficará no quarto pois é "fraca"#BBB22

E Nat não gostou mesmo! Ela desabafou com Laís e disse que não estava gostando dessa proximidade deles e que viu um selinho entre Eli e uma das meninas — mas nada comprovado com vídeos. A produção também não gostou da atitude do publicitário e chamou sua atenção mais uma vez, assim como na festa de quarta-feira.

E para encerrar, Pedro Scooby perde a amiga, mas não perde a piada. Vendo a movimentação e sabendo sobre o ocorrido, pediu a produção que tocasse “Talarica” e cantou para Lina — para deleite de Natália. Ai ai…