BBB 21: Com saída de Lucas, programa tem maior audiência aos domingos em 10 anos

PUBLICIDADE

A saída de Lucas Penteado do BBB 21 foi comemorada não só por parte dos participantes do programa. Curioso para saber detalhes do que havia ocorrido e como a desclassificação seria mostrada, o público fez a alegria da Globo, que registrou a melhor audiência do reality show em um domingo desde 2010.

Em São Paulo, foram 27 pontos (cada ponto equivale a cerca de 76 mil domicílios, segundo a medição da Kantar Ibope Media), com 49% de participação no número de televisões ligadas. Foi um aumento de 6 pontos (29%) na audiência e de 11 pontos percentuais na participação em relação à média do domingo anterior, o primeiro com o programa no ar.

A última vez que o BBB registrou uma audiência tão boa aos domingos foi em 28 de março de 2010. O programa desse dia teve 29 pontos com 54% de participação.

Na ocasião, a participante Lia Khey foi eliminada do BBB 10 em um paredão contra a dentista Fernanda. A eliminação definia quem iria para a final com Marcelo Dourado, vencedor da edição, e Kadu Parga, que acabou em terceiro lugar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A segunda semana do BBB 21 cresceu como um todo. De 1º a 7 de fevereiro, a média foi de 27 pontos com 48% de participação. Com relação à primeira semana do programa (em que o programa obteve 25 pontos e 44% de share), o aumentou foi de 8% e 4 pontos de participação.

Na sexta-feira (5), o reality marcou 29 pontos com 49% de participação, crescendo 12% e 5 pontos de participação. Foi a segunda melhor audiência da temporada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já no sábado (6), com a exibição do começo da festa que culminou com o pedido para sair de Lucas, foram 25 pontos e 43% de participação (aumento de 14% e 5 pontos de participação).

O bom desempenho do programa vem puxando também o desempenho de outras atrações. Na sexta, “A Força do Querer” bateu seu recorde de audiência nesta reexibição, com 31 pontos e 48% de participação. No sábado, foram 28 pontos e 46% de participação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já o Globo Repórter, exibido na sequência do BBB, voltou à grade da emissora com 18 pontos e 36% de participação. Foi um crescimento de 13% e 2 pontos de participação com relação à média da faixa de exibição nas duas sextas-feiras anteriores.

Até a sessão de filmes Domingo Maior foi beneficiada. Com o filme “Versus – De Volta ao Ringue”, a faixa registrou 11 pontos de média com 37% de participação. Foi a melhor participação em 56 exibições.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE >

As informações são da Folhapress