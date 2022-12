Barracos, xingamentos e ameaças entre peões marcaram reality A Fazenda 14

O resultado de tanta confusão garantiu o segundo lugar na audiência no horário com média de 7,8 pontos e picos de 8,5% na Grande São Paulo

Marcada por brigas dentro e fora do confinamento, a 14ª edição de A Fazenda (Record) termina nesta quinta-feira (15), mostrando que o “fogo no feno” não teve limites. Na lista de confusões, estão acusações, xingamentos, dedo na cara, cuspe, expulsões por agressão física, familiares tentando resgatar participantes e desistências.

O resultado de tanta confusão garantiu o segundo lugar na audiência no horário com média de 7,8 pontos e picos de 8,5% na Grande São Paulo, segundo Kantar Ibope -na medição um ponto equivale 205.755 domicílios. Porém, os números ficaram abaixo dos da edição passada, que registrou 8,8 pontos de média, com picos de 9,6.

Nas redes sociais, o reality show ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter –na maior parte do tempo por polêmicas envolvendo os participantes. Para boa parte dos internautas, esta foi uma das edições mais pesadas devido às constantes brigas. Administradores de perfis de participantes, também usaram a internet para tentar mexer com o jogo, reproduzindo conversas e vídeos comprometedores de outros peões fora da fazenda.

APELIDOS MALDOSOS

Nas brigas, o que não faltou foram apelidos maldosos criados para se referir aos desafetos. Deolane Bezerra foi chamada de “Nazaré Tedesco” -vilã da novela “Senhora do Destino” (Globo)- e de “bafuda” para dizer que ela tinha mau hálito devido ao cigarro. Pétala Barreiros foi chamada de “pedaço de flor” pelos adversários e de “crente de Taubaté” nas redes sociais -uma referência à falsa grávida que fez fama na cidade. Já Bárbara Borges recebeu apelidos como de “Bruxa do 71” e “Cachinhos dourados de Chernobyl”. Enquanto Lucas Santos ganhou a alcunha nas redes de “Xeratoba”, por ficar sempre na cola de Deolane.

TERROR PSICOLÓGICO

As formações das roças e dinâmicas ao longo da temporada também foram marcadas por brigas generalizadas, xingamentos, gritaria e peão não deixando o outro participante falar. Deolane, que se metia em quase todas as brigas, foi acusada pelos desafetos no jogo de fazer terror psicológico e ameaçar bater neles fora da casa. Em uma dinâmica do jogo da discórdia ela simulou um soco no rosto de Kerline.

BULLYING

Nem mesmo a divisão dos tratos dos animais pelo fazendeiro da semana foi tranquila e os peões se aproveitavam do poder para se vingar do desafeto dando tarefas, com recolher o lixo ou cuidar do cavalo. Em uma dessas delegações de tarefas, Lucas, fazendeiro da semana, humilhou Ruivinha de Marte na frente de todos e zombou de uma resposta errada dela em uma dinâmica, arrancando gargalhadas dos seus aliados. Depois, ela apareceu sozinha chorando.

SUPOSTA TENTATIVA DE SUICÍDIO

O ator Thomaz Costa teve crise de ansiedade no confinamento e chegou a ingerir vários remédios devido à dificuldade de lidar com a pressão do jogo. Na época, falou-se que ele não podia bater o sino para deixar o programa porque teria que pagar uma multa alta e devolver cachê. Nesse dia, a transmissão do reality foi interrompida, mas uma fala de Deolane revoltou os internautas: “Quem quer se matar, se mata”, disse a peoa que entrou como favorita no jogo, mas foi perdendo força ao longo do confinamento devido a suas atitudes e embates.

Procurada, a Record chamou a suposta tentativa e suicídio de “especulação” por parte dos demais peões. Segundo nota da emissora, Costa se sentiu mal por conta de um estresse emocional e recorreu à caixa de primeiros socorros que fica à disposição dos peões para se automedicar. “Prontamente atendido pela equipe médica, verificou-se que o seu estado de saúde estava estável e ele passava bem. Após o atendimento, o Thomaz decidiu voltar para o jogo. Ele está sendo cuidado e acompanhado por uma equipe multidisciplinar”, afirma.

BRIGAS, BRIGAS E MAIS BRIGAS

Babi e Deolane protagonizaram brigas cheias de ironia e deboche, o que fez a atriz ganhar protagonismo no jogo e se tornar a maior inimiga da advogada. Enquanto Deolane costumava ganhar brigas no grito, mandando as pessoas calarem a boca e fazendo ameaças, Babi derrubava a peoa com argumentos. Em um desses embates, a advogada desestabilizou a atriz ao dizer que iria quebrar a cara dela e que isso não ia dar em nada fora do jogo. Abalada, ela foi para o quarto chorar preocupada com o que os haters estariam falando fora do confinamento.

Com Deborah Albuquerque, as brigas de Deolane foram constantes e tudo era desculpa para elas discutirem -até mesmo confusões que não eram delas. Eram comum as duas gritaram uma com a outra, se peitaram e armavam barracos homéricos. Nas brigas, Deolane mandava Deborah calar a boca e também ameaçava bater na peoa fora da casa.

AGRESSÃO FÍSICA

Foram os peões Shayan Hagbin e Tiago Ramos que protagonizaram uma briga de fato na casa, obrigando os ninjas -homens mascarados- a entrarem na sede para garantir a integridade física deles e dos outros participantes. Os dois participantes foram expulsos do reality, o que repercutiu no jogo e nas redes sociais.

TENTATIVA DE INVASÃO E DESISTÊNCIAS

Faltando poucos dias para terminar o reality, as irmãs de Deolane também armaram uma confusão tentando invadir a sede do reality para retirar a peoa, alegando que a mãe estava internada em um hospital -o fato aconteceu logo após Babi voltar de uma roça falsa, escolhida pelo público. Acompanhada de fãs, as irmãs Bezerra foram para lá, com um carro de som e soltaram fogos para tentar se comunicar com a peoa. Depois de muita briga, a advogada deixou o programa.

Um dia após a desistência de Deolane, foi a vez de Pétala abandonar o reality faltando dez dias para a final. Os peões foram surpreendidos pelo anúncio da saída, que até hoje não foi muito bem explicado pela emissora. Depois, Pétala apareceu em vídeos nas redes sociais comemorando com Deolane. Elas ainda se reencontraram com Tiago, que foi expulso do programa.

Desde que deixou o reality, Deolane tem postado vídeos nas redes e fez uma live em seu canal no YouTube para criticar o programa e expor os bastidores. Ela disse que sofreu violência psíquica, comeu alimentos com data de validade vencida, acusou a emissora de manipular o programa, criticou o diretor Rodrigo Carelli, e acusou Babi de ter maltratado as ovelhas -o que foi desmentido pela produção. “Carreguei A Fazenda nas costas”, afirmou.