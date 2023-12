Band tira ‘Vikings’ da gaveta após dois anos e coloca série no horário nobre em 2024

Exibição vai substituir “Outlander”, série que ocupava a faixa na Band desde setembro

Após dois anos na gaveta do Morumbi, a série “Vikings” vai estrear na TV aberta em janeiro de 2024. A Band vai mostrar a produção, premiada em todo o mundo, a partir do dia 15 de janeiro, às 22h30.

A exibição vai substituir “Outlander”, série que ocupava a faixa na Band desde setembro. Ao todo, a Band promete mostrar 29 episódios das três primeiras temporadas, de segunda a sexta-feira, como se fosse uma novela.

Ao todo, “Vikings” tem seis temporadas com 89 episódios no total. A Band só exibirá três porque comprou apenas este lote com a produção incompleta.

“Vikings” é inspirada nas histórias de invasões, comércio e exploração dos Nórdicos da Escandinávia medieval. A série segue as explorações do lendário líder Viking Ragnar Lodbork, a grande escudeira Lagertha, tripulação e família.

As sagas lendárias eram parcialmente contos de ficção baseados na tradição oral nórdica, escritas cerca de 200 a 400 anos após os eventos que descrevem.

Mas inspirações são tiradas de fontes históricas da época, como os registros do ataque Viking em Lindisfarne, retratado no segundo episódio, ou a conta de Amade ibne Fadalane sobre os Vikings do Volga, do século X. A série se passa no início da era viking, marcada pelo ataque de Lindisfarne, no ano de 793.

No Brasil, “Vikings” é exibida pelo canal The History Channel na TV por assinatura, e está disponível de forma completa na Netflix, o principal streaming do mundo.