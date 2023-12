Mariana Goldfarb relembra relação abusiva: ‘Tudo o que o abusador fala é mentira’

“Tudo o que o abusador fala para minar a autoconfiança, o nosso amor-próprio, a forma como a gente se comunica com o mundo, é mentira”, disse a modelo

Folhapress

São Paulo – SP

Ex-mulher de Cauã Reymond, a modelo Mariana Goldfarb usou as redes sociais para fazer um desabafo a respeito de uma relação abusiva pela qual afirma ter passado. Sem revelar nomes, ela contou sobre os momentos em que teria sido desencorajada a trabalhar.

“Quando eu saí do relacionamento abusivo que tive, me foi dito que eu não iria trabalhar com a mesma frequência com a que eu trabalho, que ninguém iria me querer, que eu não seria nada, que meu gênio é super difícil”, começou em uma série de vídeos nas redes sociais.

“Eu queria dizer para vocês o seguinte: não caiam nesse papinho. Vocês são completamente capazes de trabalhar, de se estruturar, de serem independentes, de construírem uma vida nova”, emendou a modelo.

No desabafo, ela pontua: “Tudo o que o abusador fala para minar a autoconfiança, o nosso amor-próprio, a forma como a gente se comunica com o mundo, é mentira”.

Segundo ela, só após sair da antiga relação que percebeu que existia um mundo de possibilidades. “E eu sei que dá medo de sair de determinadas situações, da gente estar acostumada onde a gente está. Mas existe um mundo lá fora de possibilidades e existem também os nossos talentos.”

Cauã Reymond e Mariana Goldfarb anunciaram o término em abril deste ano. Ambos ficaram sete anos juntos. Os dois oficializaram a união em uma cerimônia íntima apenas com a presença de familiares e poucos amigos. “Ciclos se iniciam e se encerram”, começou Mariana no comunicado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ela prosseguiu com o anúncio da separação: “O ciclo da minha vida ao lado do Cauã se encerrou. Saio de tudo isso muito consciente do que aprendi nesses anos de relacionamento. Tenho as melhores trocas aqui, então senti que deveria também compartilhar isso, afinal de contas, nossa vida não é feita só de coisas boas.”