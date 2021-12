Ávine Vinny é preso por ameaçar ex-mulher

Os dois estariam discutindo por telefone, quando Ávine a ameaçou. Assustada, Laís gravou a ligação e foi para a Delegacia da Mulher

O cantor cearense Ávine Vinny, do hit “Coração Cachorro”, foi preso na noite dessa segunda-feira (13) em Fortaleza, no Ceará, após ameaçar de morte a ex-esposa, Laís Holanda, por ligação telefônica.

Os dois estariam discutindo por telefone, quando Ávine a ameaçou. Assustada, Laís gravou a ligação e foi para a Delegacia da Mulher registrar um boletim de ocorrência. Já na delegacia, o cantor chegou a ligar novamente para ela e fazer novas ameaças, que foram ouvidas pelos policiais.

O cantor passou a noite preso e, segundo a TV Verdes Mares, está em uma cela com outros presos, que teriam cantado as músicas do cantor diversas vezes durante a madrugada.

Ainda nesta terça, está prevista a audiência de custódia, que pode resultar na soltura com ou sem tornozeleira do cantor ou na manutenção da prisão.