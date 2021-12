Quilombo da Liberdade Lives recebe a Capela Imperial

Esta edição, com formato adaptado em função da pandemia, continua a receber artistas da cultura popular do DF para um diálogo com o Centro Cultural e Social Grito de Liberdade – Mestre Cobra.

O Centro Cultural e Social Grito de Liberdade – Mestre Cobra dá sequência à programação da segunda edição do projeto Quilombo da Liberdade Live, em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Uma imersão nas raízes afro-brasileiras e valorização a produção artística do DF em formato digital.

A temporada de 2021 será encerrada, no dia 18 (sábado), às 18h, com a Live Show da escola de samba Capela Imperial, em harmonia com a Capoeira do Grito da Liberdade.

A escola, que foi fundada em Taguatinga (1976), promete tocar os enredos de 2010, 2011, 2012 e o de 2022, além de obras destaque de escolas de samba do Rio de Janeiro e São Paulo.

A transmissão será gratuita, pelo canal do youtube e os acessos pelo link na bio do Instagram @gritocapoeira.

Mais sobre o projeto

O projeto realiza dez lives culturais pelo canal youtube/mestrecobra. A ideia da série de encontros virtuais é estabelecer diálogos com grupos tradicionais de cultura popular e urbana do Distrito Federal como: circo, folclore, dança negra, rap, reggae, hip-hop, dentre outros segmentos que fazem intercâmbio com a história da cultura negra e da capoeira.

Quilombo da Liberdade Live segunda edição vai oferecer ainda aulas online de capoeira para difusão dos conhecimentos e técnicas adotadas em duas modalidades para salvaguardar a cultura da capoeira, bem como a identidade da ancestralidade do povo negro na diáspora. Serão turmas de Capoeira Angola, às terças e quintas, 9h, e Capoeira Regional, também às terças e quintas, às 19h. Para acessar as aulas realizadas na plataforma zoom, clicar no https://taplink.cc/gritocapoeira ou link na bio do @gritocapoeira.

O projeto promove ainda ações solidárias para enfrentamento do cenário pandêmico de COVID-19 através de campanha de arrecadações de alimentos, distribuição à famílias em situação de vulnerabilidade social, bem como prevê ações de sustentabilidade de artistas e produtores culturais, através da geração de renda, para que estes fazedores culturais resistam aos empecilhos gerados pelo atual contexto que inviabiliza a prática artística.

Foto|Divulgação

LIVE CULTURAL

Grito de Liberdade recebe Escola de Samba Capela Imperial.

Dia 18/12 (sábado), às 18h.

Acesso pela bio do @gritocapoeira

AULAS DE CAPOEIRA ONLINE VIA ZOOM

Aulas regulares de Capoeira Angola

Período: 14/09/2021 a 28/04/2022

Dia: Terça e Quinta

Horário: 9:00 às 10:00 – via plataforma zoom

Aulas regulares de Capoeira Regional

Período: 14/09/2021 a 28/04/2022

Dia: Terça e Quinta

Horário: 19:00 às 20:00 – via plataforma zoom

Acesso pelo link na Bio do instagram @gritocapoeira