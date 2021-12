Sérgio Mallandro faz harmonização facial e compartilha resultado

Sérgio Mallandro, 66, resolveu aderir à harmonização facial, combinação de procedimentos que podem ser usados para melhorar a estética facial e que faz sucesso entre os famosos. O humorista compartilhou o resultado nesta segunda-feira (13) com os fãs.

“Rá, é a harmonizaçãozinha do Mallandro”, comentou na legenda da foto em que mostrava o antes e o depois. “Estou novinho, hein? Estou todo nikolacagezinho [parecido com o ator Nicola Cage]!”



O novo visual de Mallandro dividiu opiniões. Alguns disseram que ele ficou mais jovem. “Rejuvenesceu 20 anos”, comentou uma seguidora. “Parabéns… Você ficou super natural”, disse outra. “Eles estão de parabéns pelo trabalho.”



Outros seguidores, no entanto, acharam que o humorista estava melhor ao natural. “Está a cara da Gretchen”, brincou um. “Piorou”, resumiu outro.



Vale lembrar que não é todo mundo que fica plenamente satisfeito com a harmonização facial. O cantor Lucas Lucco, 30, passou pelo procedimento no ano passado e não gostou do resultado. “Desde o primeiro momento, eu achei que ultrapassou o limite do que eu imaginava”, declarou em redes sociais.