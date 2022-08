Atriz trabalhava lavando pratos antes de conseguir papel em ‘A Casa do Dragão’

A Casa do Dragão, derivada de Game of Thrones, estreou no domingo, 21, no HBO, e já está dando o que falar entre os fãs

A Casa do Dragão, derivada de Game of Thrones, estreou no domingo, 21, no HBO, e já está dando o que falar entre os fãs. Entre o elenco, um dos destaques é Milly Alcock, 22, intérprete da princesa Rhaenyra Targaryan. Apesar de o atual sucesso, a carreira como atriz nem sempre foi o suficiente para manter a artista, que precisou recorrer a outros trabalhos para complementar a renda familiar. Ao Daily Telegraph, Milly contou que já fez alguns trabalhos na TV australiana, seu país. Contudo, antes de ganhar o papel de Rhaenyra, estava em uma função completamente diferente: “Eu estava lavando louças em um restaurante, morando no sótão da minha mãe”, relatou a artista. Leia também Harry Styles fala sobre sua sexualidade: “Eu não acho que estive com ninguém”

William Bonner para Ivete: “Desculpa majestade, eu te amo muito”

Filha de Menotti emociona público cantando Marília Mendonça

Clima de paz! Simone comemora harmonia com Simaria: “Nos falamos todos os dias”

Disney+ divulga teaser e data de estreia de série musical dirigida por Falabella Segundo ela, nunca imaginou que isso pudesse lhe acontecer. “Esse tipo de coisa não acontece com pessoas como eu, foi tudo muito rápido”, justificou seu pensamento. A notícia da aprovação na série foi dada por ligação. No momento, a atriz estava na casa de amigos, cozinhando o jantar. “Eu congelei, respirei fundo e perguntei ao meu amigo: ‘Você tem vinho?.’ Depois eu liguei para minha mãe”, relembrou. O que ‘A Casa do Dragão’ tem a ver com ‘Game of Thrones’? A Casa do Dragão se passa cerca de 200 anos antes de Game of Thrones. Ou seja, é uma prequela. No início de Game of Thrones, a Casa Targaryen estava reduzida a dois membros: Daenerys (Emilia Clark) e seu irmão Viserys (Harry Lloyd), que almejava recuperar o Trono de Ferro, ocupado por sua família por séculos. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Mas a ele faltava um elemento fundamental da dominação dos Targaryen em Westeros, o continente fictício onde se passa GoT: dragões. Eles só reapareceram quando Daenerys ganhou três ovos de dragão em seu casamento com Khal Drogo (Jason Momoa). Só a partir daí ela pôde finalmente acreditar que poderia ocupar o Trono de Ferro e reviver a glória de sua família. É um pouco desse passado brilhante dos Targaryen que aparece em A Casa do Dragão. Estadão Conteúdo CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE