Filha de Menotti emociona público cantando Marília Mendonça

Juju, de 8 anos, emocionou o público da Festa do Peão de Barretos, inclusive o pai

Ai que amor, Menotti ficou super emocionado ao levar a filha Juju, de 8 anos, para uma das festas de peão mais famosas do mundo, a Festa do Peão de Barretos. A pequena soltou a voz e embalou hits da icônica Marília Mendonça. O momento ganhou uma publicação no feed do cantor.

“Não consigo explicar a noite de ontem! Ela literalmente foi o ponto alto do show. Ter a Juju cantando comigo no palco do Barretão foi muito emocionante, inesquecível. Ela subiu, cantou e encantou com uma naturalidade sem igual! Só tenho motivo para agradecer a Deus por tudo que vivi e vivo e vivo! Minha família é minha base, minha vida!”, escreveu o cantor.

Juju cantou o hit ‘Todo Mundo Menos Você’ da cantora que faleceu em um acidente de avião em 2021.