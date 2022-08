Harry Styles fala sobre sua sexualidade: “Eu não acho que estive com ninguém”

Cantor rebateu as acusações de ‘queerbaiting’ na revista ‘Rolling Stones

Sucesso no Brasil e no mundo, Harry Styles sabe que tem o seu lugar no coração dos seus fãs brasileiros, mas o cantor tem sido acusado de ‘queerbaiting’ por lucrar com a estética queer em seus trabalhos. Aliás, Harry nunca se posicionou entre a comunidade LGBTQIA+, na entrevista para a Rolling Stones ele revelou que nunca falou de sua vida pessoal sem que falasse de trabalho.

“Às vezes as pessoas dizem: ‘Você só esteve publicamente com mulheres’, e eu não acho que estive com ninguém, se alguém tira uma foto sua com alguém, isso não significa que você está escolhendo ter um relacionamento público ou algo assim”, disse o artista, que não se rotula.

O cantor ainda dá explicações de que nunca falou de sua vida pessoal longe dos palcos. “Eu nunca falei publicamente sobre minha vida longe do trabalho e descobri que isso me beneficou positivamente. Sempre haverá uma versão de uma narrativa, e acho que decidi que não ia perder tempo tentando corrigi-la ou redirecioná-la de alguma forma”.