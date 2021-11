Atores de Verdades Secretas 2 evitam comentar sobre Camila Queiroz na SPFW

Ícaro Silva, 34, e Rainer Cadete, 34, foram as estrelas do desfile da grife Meninos Rei, que abriu a programação da SPFW nesta quinta-feira (18). Nos bastidores, os intérpretes do Joseph e do Visky em “Verdades Secretas 2” (Globoplay) evitaram falar muito sobre o desligamento da colega Camila Queiroz, 28, anunciado na quarta-feira (17).

“Eu não tenho o que dizer sobre, eu não sei o que rolou”, diz Ícaro ao F5. “[Foi] uma grande surpresa”, complementa Rainer. “Está sendo ainda, estou tentando entender.”

Os atores estavam bastante felizes com a participação no evento de moda, em especial pela diversidade de corpos mostrada na passarela, e também com a repercussão da trama, que fala justamente sobre o universo fashion.

“Embora eu já tenha desfilado outras duas vezes aqui na SPFW, esta é a primeira vez que desfilo no projeto Sankofa [que tem o objetivo de racializar a moda brasileira]”, comenta Ícaro. “Esse projeto é muito especial porque traz enfim uma integração cultural para a cena fashion, que a gente precisa ter para o Brasil seguir andando. Eu acho que a gente tem uma pluralidade cultural que a gente não precisa ficar mimetizando nada de fora, a gente tem muito a oferecer. A gente é a referência.”

Já Rainer comemorou estar cruzando a passarela pela primeira vez. “Sempre foi um sonho, sempre tive o sonho de desfilar, desde adolescente”, revela. “Meu corpo nunca foi aceito para desfilar em uma passarela, fiz muitos castings [seleções] e nunca passei. Estar lá no meio dessa galera foi muito forte, muito emocionante, nunca vou esquecer desse momento.”

Os dois atores contracenam bastante em “Verdades Secretas 2”, já que os personagens deles têm um caso. “O Ícaro é meu amigo há muitos anos, sempre quis trabalhar com ele”, comemora Rainer. “A gente se diverte muito em cena, tem uma parceria absurda, nosso jogo é único.”

Ícaro disse que está surpreso com o retorno do público. “‘Verdades Secretas’ está repercutindo de uma forma tão positiva, as pessoas estão gostando tanto do meu personagem, então é um momento muito especial para mim”, afirma. “Eu não estava na primeira temporada, não sabia como era com o público, mas eu estou muito amarradão.”

Já Rainer está novamente na pele do “booker” (olheiro) espevitado que roubou a cena desde a primeira temporada. “É como se eu encontrasse um velho amigo”, compara. “E agora vejo o público reencontrando ele também, e gostando, e vibrando. Ele [voltou] com mais punch, com mais protagonismo, com mais espaço na trama, com a história de amor dele.”

“É um personagem que me ensina muito sobre liberdade de ser o que é, e a potência que isso tem”, comenta. “Isso tem muito a ver com esse desfile de hoje e com esse movimento que está acontecendo a passos de formiga –que é muito essencial e necessário– de sair desse patriarcado colonialista, dessa narrativa que adoece os homens, a sociedade.”