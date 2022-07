Astrid Fontenelle pede desculpas a Marisa Monte no Instagram

A falta de sororidade das apresentadoras com a cantora foi alvo de críticas na internet. Tanto que Marisa Fonte ficou entre os assuntos mais comentados

Astrid Fontenelle usou seu perfil no Instagram neste sábado (2) para se desculpar com Marisa Monte. A cantora teve sua intimidade exposta pela convidada Claudia Raia no Saia Justa da última quarta-feira (29).

A apresentadora e as outras debatedoras do programa gargalharam quando Claudia, em tom de piada, contou que Marisa perdeu a virgindade com o deputado Alexandre Frota (PSDB).

“Num programa ao vivo a gente nunca sabe como vai reagir”, diz Fontenelle nos vídeos postados em sua rede social. Ela segue pedindo desculpas e afirma: “o riso não cabia ali”.

Na sexta-feira (1º) Claudia Raia também usou as redes sociais para se desculpar com Marisa Monte: “Errei ao fazer um comentário inadequado e errado da minha parte de uma artista que admiro tanto”, disse. E completa: “Fica aqui minha sincera desculpa. Lição aprendida”.

Durante o programa, Raia disse que estava cansada de ser sempre associada à Alexandre Frota, com quem já foi casada. Em seguida expôs relações dele com outras artistas, inclusive Marisa Monte.

Na quinta-feira (30), o deputado falou nas redes sociais sobre o ocorrido: “a artista errou ao expor algo íntimo”, disse.