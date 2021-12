“As pessoas precisam rir”, diz atriz de Os Melhores do Mundo; grupo encenará “Dingou Béus”

“A gente está tendo muito retorno de muita gente que estava com crise de ansiedade depressão e que usou não somente a comédia como saída”

Monique Del Rosso

(Jornal de Brasília / Agência de Notícias UniCEUB)

“O teatro é a esperança”, afirma a atriz Adriana Nunes, do grupo de comédia Os Melhores do Mundo. A trupe encena, neste sábado, a peça Dingou Béus, no teatro da Unip, a partir das 19h. A retomada das apresentações reanimou o grupo. “A gente voltou agora em outubro acreditando que podia ser bom e foi ótimo. Antes da pandemia já havia uma crise, as pessoas estão deixando de consumir o teatro, mas o fato da pandemia ter deixado todo mundo trancado, traz a esperança de uma maior procura”.

Ela entende que as gargalhadas são estimulantes para o recomeço após piores momentos da pandemia. A pessoa ri e ela está viva. Isso foi constatado na pandemia. “A gente está tendo muito retorno de muita gente que estava com crise de ansiedade e crise de depressão e que usou não somente a nossa comédia, mas as outras também”.

Sobre o espetáculo deste sábado, as críticas políticas vão estar no palco. “O público pode esperar não somente críticas ao governo local, mas federal e mundial também (…) Estamos ligados em tudo que está acontecendo e isso estará presente, é uma marca nossa”, diz Adriana Nunes. Na peça, a história do menino Jesus traz olhares a partir do contexto contemporâneo.

Veja trecho da apresentação:

Política

As piadas não poupam nenhuma vertente e são frutos dos debates que existem entre os atores também. Para “Os Melhores do Mundo”, outra esperança no futuro é o lançamento de filme Hermanoteu na Terra de Godah – O filme. “Iremos lançar o filme em fevereiro em uma plataforma de streaming e estamos botando muita fé”.

Em meados da pandemia é perceptível a falta de esperança e prospecção de futuro, gerada na população, por isso, Adriana Nunes, participante do grupo de humor, em entrevista, diz acerca desse tema, para o seu show, e traz esperanças para essa fase tão difícil.

A atriz e comediante explica que o teatro terá até 50% de sua ocupação total. Em relação a uma discussão que toma conta do país, ela explica que o grupo é a favor de um eventual passaporte de vacinação. “Assim que o espaço de Brasília decretar, implementaram nos espetáculos, eu queria que fosse exigido sim”.

Mesmo com o desânimo trazido pela quarentena, Adriana Nunes explica que a crise inspirou o grupo. “Todas as crises e problemas que permeiam a sociedade sempre são motivos de espetáculos”.

Serviço:

Espetáculo: Dingou Béus

Companhia “Os Melhores do Mundo”

Local: Teatro da UNIP (SGAS 913)

Sábado – 11/12/2021.

Horário: 19h

Vendas: https://www.bilheteriadigital.com/dingou-beus-11-de-dezembro

Ingressos:

R$ 90 (inteira)

R$ 45 (meia).

R$ 60 (Ingresso solidário com a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis.Exceto SAL).

Concessão de meia entrada:

Estudantes, maiores de 60 anos, professores e portadores de necessidades especiais mediante comprovação de benefício.

Link para compra de ingressos:

www.bilheteriadigital.com

Duração:90 minutos

Classificação:14 anos