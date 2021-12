Atores de “Os Melhores do Mundo” apresentam peça gratuita no Sol Nascente

Os atores são acompanhados pelos músicos Marcelo Lima e Nelson Latif, para trazer a cultura sertaneja para o palco

Alexya Lemos

(Jornal de Brasília / Agência de Notícias UniCEUB)

Depois de percorrerem todo o Brasil e performarem uma turnê na África do Sul, os integrantes do grupo “Os Melhores do Mundo”, Adriana Nunes e Marcello Linhos, vão encenar a peça “Conte Lá Que Eu Canto Cá”, na região administrativa do Sol Nascente. A encenação, em uma homenagem ao Nordeste, traz músicas, contos e causos.

Com o apoio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, os atores são acompanhados pelos músicos Marcelo Lima e Nelson Latif, para trazer a cultura sertaneja para o palco.

Para isso, contarão com toadas, modas, histórias cantadas e poesias matutas, focando no sertão e seus valores. Ainda, vão englobar sotaques variados e um cenário lúdico que visa encantar jovens, adultos e a terceira geração “É um encontro com o nosso sertão interior. Eu e Adriana somos filhos de mãe goiana e pai mato-grossense e temos o Centro- Oeste no sangue e uma paixão em comum pela música e histórias populares do interior do Brasil”, destaca Linhos.

A produção educativa visa atingir as escolas do Distrito Federal que terão sessões especiais e uma aula sobre a identidade do Brasil de raiz.

“Queremos levar arte para estudantes que muitas vezes não têm acesso, seja pela distância ou até pelo valor dos ingressos”, afirma Nunes.

Importante ressaltar que os atores e músicos estão com agendamento para receber escolas, ONGs e demais plateias e interessados em assistir a essa produção. O agendamento pode ser feito via WhatsApp: (61) 99400-8716.

Serviço:

Data: 15 e 16 de dezembro

Horário: 20h

Local: Sala do Teatro do Centro de Artes e Esportes Unificados Céu das Artes (Via de Penetração Praça da Caixa Forte QR 0, 7”S).

Ingressos: gratuito