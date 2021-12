Quanto Café, recebe a primeira edição da Feira Itinerante de Cerâmica Autoral

Artistas ceramistas convidam Brasília a apreciar seus trabalhos e aproveitar para presentear com exclusividade neste Natal

O momento que se desenha quando o assunto é consumir, vem ganhando novos contornos. O descartável perdeu espaço para o durável. Aquilo que polui, não passa mais despercebido. O industrializado, não atrai tantos olhares quanto o feito artesanalmente. O que vem de longe, perde importância quando se tem algo semelhante feito por quem é de perto. E o que é produzido em série, perde encanto e valor para o que é único.

Neste sentido, aquelas e aqueles que apontam meios sustentáveis de vida e de consumo como o Norte, são vistos, por muitos, como mais conscientes e atentos ao meio ambiente. São pessoas que valorizam a experiência em lugar da posse. Buscam relações pessoais presentes em favor da troca de conhecimento e vivência. Estão, inclusive, mais disponíveis para a tranquilidade em contraponto à pressa.

É sobre estes pilares de sustentabilidade e respeito ao próximo, que artistas ceramistas criaram a Feira Itinerante de Cerâmica Autoral. Um evento que, através das peças artísticas e utilitárias expostas, exprime o trabalho cuidadoso de pessoas que, através da sua arte, compartilham momentos de calma, paciência, prática e introspecção.

A escolha do Quanto Café como espaço inaugural desta feira itinerante, dia 18/12 (sábado), ganha traços especiais, por se tratar de um espaço que respeita o outro. Seja pelo seu atendimento personalizado, um cardápio criteriosamente elaborado e o ambiente acolhedor, minimalista e envolto por um paisagismo primoroso.

As e os artistas ceramistas que participam da Feira Itinerante de Cerâmica Autoral são todos e todas locais. Criam suas peças em pequenos ateliês espalhados pelo DF. Nutrem uma rede colaborativa de apoio mútuo. No entanto, cada uma e cada um imprime, em sua produção, criatividade e identidade. Realizam trabalhos únicos, que exibem designs exclusivos.

Por fim, é certo afirmar que uma peça cerâmica de alta temperatura carrega em seus poros a harmonia entre os quatro elementos – terra, água, ar e fogo, enquanto na superfície, as digitais da/o artista que a criou.

Como boa anfitriã, a gerência do Quanto Café convidou o grupo Choro das 7 Notas, que vai se apresentar ao cair da tarde tornando o evento ainda mais aprazível. Formado por instrumentistas de diferentes gerações, o grupo apresenta em seu repertório clássicos de Pixinguinha, Waldir Azevedo, Jacob do Bandolim entre outros.

Na oportunidade, visitantes também poderão apreciar obras do artista plástico mineiro Alexandre Coelho de Sousa. Depois de trabalhar com diferentes técnicas, atualmente Alexandre se dedica a pinturas em vários suportes. Sua obra resgata a tradição mineira do desenho, do grafite em papel e, por vezes, adota o nanquim.

Serviço:

1ª Feira Itinerante de Cerâmica Autoral

Local: Quanto Café

Endereço: CLN 103 Bl. A Lj. 52, Asa Norte – Brasília

Horário: das 10h às 18h

Ingresso: entrada franca

Classificação indicativa: livre para todos os públicos

Informações: (61) 9.8654.2569