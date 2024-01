Artistas de voz lançam campanha em defesa da Dublagem brasileira

Uma das finalidades do decreto almejado pelos dubladores é combater o uso de vozes para fins lucrativos, feito sem a autorização prévia dos artistas. Segundo o dublador e diretor Sérgio Cantú, que também integra o movimento, já existem no mercado diversos aplicativos ou serviços que pirateiam abertamente as vozes de vários artistas brasileiros. “Embora a gente saiba que o direito à voz é personalíssimo – ou seja, que ninguém pode usar a nossa voz sem a nossa autorização – parece que estamos vivendo em uma Terra de Ninguém na internet. Então, precisamos de uma pressão em cima disso, de uma legislação que deixe claro que nossa voz não pode ser usada sem a nossa autorização”, destaca ele, que é conhecido principalmente por seus trabalhos como o Sheldon, de The Big Bang Theory, e por ser a voz do ator Andrew Garfield.

A medida presidencial também pode ajudar a coibir o aparecimento de contratos trabalhistas com cláusulas abusivas, que começam a pipocar pelo mercado de Dublagem, causando insegurança entre os profissionais da área. “Já existem cláusulas que forçam um consentimento do uso da voz dos artistas, mas não deixam clara qual será a finalidade. Falam em ceder os direitos da voz para uso indiscriminado. Ou seja, ficamos sem saber como ela será usada e sequer é discutida qual remuneração teríamos direito de receber por esses novos produtos”, esclarece Ângela Couto.

VÁRIOS PROJETOS NO CONGRESSO, POUCA AÇÃO

Atualmente, existem alguns projetos de lei em tramitação que podem vir a solucionar a tensão existente entre artistas de voz e os gigantes do entretenimento. Os principais são o PL 2338/2023 – do deputado Rodrigo Pacheco (PSD/MG) – e o PL 1376/2022, do deputado Pedro Paulo (PSD/RJ). O primeiro é focado na regulamentação do uso da Inteligência Artificial. Já o segundo determina que produções dubladas só sejam exibidas em território nacional se a versão brasileira for produzida por atores brasileiros e empresas sediadas no Brasil.

De acordo com Sérgio Cantú, é importante que esses serviços continuem a ser feitos em território nacional, não apenas para que os dubladores tenham um controle da produção e possam garantir que seus direitos sejam respeitados, mas também para proteger o emprego de vários trabalhadores do setor. “Estamos falando de operadores e técnicos de áudio, mixadores, tradutores, produtores. Sem falar em toda a equipe que trabalha nos bastidores do estúdio, seja no administrativo, na parte da limpeza, na recepção, na contabilidade. Falar de Dublagem é falar de trabalho em equipe”, destaca.