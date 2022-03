Após sofrer aborto espontâneo, Carol Dias pretende engravidar de novo

“Não dá pra alimentar o medo” afirma a modelo e esposa de Kaká; O casal estava esperando a segunda filha, que se chamaria Sarah

Carol Dias, de 26 anos, modelo e mulher do ex-jogador Kaká, revelou no início do mês em suas redes ter sofrido um aborto espontâneo e perdeu a segunda filha do casal que se chamaria Sarah. Eles são pais de Esther, de 1 ano.

“Eu me expus com a intenção de confortar outras mães e mulheres que já passaram por isso. Que tentaram engravidar, mas não conseguiram. Para mim, foi muito libertador poder falar”, desabafou ela, em entrevista à revista Marie Claire.

“Eu sou muito transparente, não sou uma pessoa que consegue guardar e esconder as coisas. Sabia que em algum momento falaria publicamente sobre isso, então, porque não falar em um texto bem escrito, de uma forma que eu deixasse registrada a minha filha no meu Instagram, que é o lugar onde eu também compartilho outros momentos especiais da minha vida?”, completou.

A modelo decidiu revelar a situação após dois meses do ocorrido por ter receio de ser julgada nas redes sociais. “Não quis dar muitos detalhes porque sinto que há muita comparação entre as pessoas, o tempo de gestação, o peso que eu estava, e tudo ali pode ser um gatilho para alguém”, afirmou.

Carol Dias descobriu que havia algo de errado com o bebê quando realizou um exame de rotina. “Eu tinha tido um sangramento muito pequeno, que também tive da primeira vez. Pensei em fazer um ultrassom só para me certificar de que estava tudo bem.”

“Eu não ouvi o barulho do coração batendo, o que me deixou bastante afoita. Vi um risco no monitor, e sabia que havia alguma coisa estranha, mas não queria acreditar. Fiz o exame às 16 horas da tarde. Somente às 22h da noite a médica me ligou com a notícia”, relembrou.

Ela disse também ter tido dificuldades para entender o que houve, mas com ajuda de Kaká, amigos e familiares, ela conseguiu continuar com o sonho de ter o segundo filho, apesar do medo.

“Se eu ficar esperando muito tempo talvez eu desista, sabe? Por que a Esther começa a crescer e se você alimenta o medo ele fica maior. Por que existe o medo de acontecer de novo, mas não dá para alimentá-lo”, finalizou.