Após polêmica, filhas de Gugu desabafam

No vídeo, que virou meme nas redes sociais, as irmãs falam sobre sua tia Aparecida, acusada por elas de ser mentirosa e manipuladora, e sobre seu irmão João Liberato, que ganha mensalmente mais que elas

Após terem um vídeo vazado nas redes sociais, as filhas de Gugu Liberato, Sofia e Marina, desabafaram na internet e pararam de seguir o irmão no Instagram.

No vídeo, que virou meme nas redes sociais, as irmãs falam sobre sua tia Aparecida, acusada por elas de ser mentirosa e manipuladora, e sobre seu irmão João Liberato, que ganha mensalmente mais que elas e conseguiu comprar o carro que queria, avaliado em R$ 292 mil.

Por meio do Instagram, Sofia Liberato confrontou que a criticou, disse que o vídeo foi vazado e que a questão não é a compra do carro. “Oi gente, tudo bem? Então, eu estou fazendo este vídeo para esclarecer algumas coisas para vocês. Para todas as pessoas que estão me criticando e me julgando, já que houve o vazamento do vídeo, eu sugiro que assistam ao video inteiro, para vocês entenderem o contexto. Vocês vão ver que na verdade não se trata de uma compra de um carro, se trata de um assunto muito mais sério e importante por trás disso. Também queria esclarecer que eu e minha irmã não demos e não daremos nenhuma entrevista para ninguém, tanto é que o nosso processo está sob segredo de justiça. Também queria falar mais uma coisa: esse vídeo foi vazado sem o nosso consentimento, tanto é que só era pra ser visto pelos olhos da justiça. E os nossos advogados estão tomando todas as medidas possíveis para resolver isso”, escreveu.

Já Marina Liberato disse que vai tomar as medidas cabíveis para resolver a situação. Ela diz não saber como o vídeo vazou. “Oi gente! Eu estou passando aqui para esclarecer algumas coisas sobre um vídeo que está passando em várias redes sociais, sobre eu e a Sofia. A gente fez um vídeo e esse vídeo foi realmente um vazamento, que a gente não faz ideia de quem vazou, mas foi um vazamento e eu queria sugerir para vocês que estão nos criticando assistir ao vídeo inteiro, porque realmente esse vídeo não é sobre uma compra de carro que a Sofia comentou, ele tem muito mais propósito do que isso. Ele é sobre um problema muito mais sério e muito maior, então eu também queria esclarecer que a gente não deu e a gente também não dará nenhuma entrevista, porque esse assunto é realmente bem sigiloso e é segredo de justiça. E, por último, eu queria falar que os nossos advogados estão tomando as providências necessárias. Queria agradecer também todos vocês que me mandaram mensagens positivas e muito obrigada pelo carinho!”, postou em sua conta no Instagram.

Após o vídeo ser divulgado em vários veículos de comunicação e colunas de fofoca, o advogado das irmãs, Nelson Willians disse que o vídeo foi “indevidamente vazado”.

Durante o vídeo as irmãs explicam sobre os acontecimentos dentro da família após o falecimento de Gugu, que morreu após sofrer uma queda em sua casa nos Estados Unidos. O apresentador deixou 75% do seu patrimônio, avaliado em R$ 1 bilhão, para os filhos e o resto para os sobrinhos.

“Elas não deram entrevista para nenhum veículo de comunicação e nem darão. A gravação foi feita diretamente para a Justiça e faz parte do processo de Inventário que tramita em segredo de justiça. Portanto, o vídeo foi indevidamente vazado à imprensa e os fatos serão apurados na esfera cabível”, disse o advogado ao “Uol”