Após enfermeira ‘sexy’, Bruna Marquezine coloca um ponto final na polêmica

A atriz se pronunciou em suas redes sociais após repercussão negativa de fantasia de enfermeira para o Halloween

Por Juliana Pimentel

A fantasia de enfermeira para curtir o Halloween de Bruna Marquezine movimentou as redes sociais desde o último sábado. A escolha da atriz foi criticada pelo Coren-SP (Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo), que, em nota, deixou claro que não aceita que a categoria seja utilizada como forma de divertimento em festas.

“A enfermagem é uma profissão que exige conhecimentos técnicos, anos de estudo e muito empenho e dedicação em seu cotidiano. Além disso, por ser uma categoria predominantemente feminina, com mais de 80% de mulheres, sofre os impactos das desigualdades de gênero, o que inclui episódios de violência e assédio”, começou a nota.

Pelo Twitter, o Coren-SP pediu uma retratação da atriz global, para evitar medidas judiciais. O pedido, no entanto, foi interpretado como uma ameaça pela atriz.

O pronunciamento de Marquezine veio através de uma nota em suas redes sociais. A global frisou que ‘jamais foi sua intenção causar qualquer desvalorização à classe’ e que ‘luta pessoalmente para que as mulheres tenham liberdade e respeito em todos os ambientes e em todas as suas escolhas profissionais e pessoais’.

A repercussão negativa do caso fez com que Marquezine excluísse as fotos que aparecia fantasiada de seu Instagram.