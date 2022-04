Após cirurgia, Rodrigo apresenta alteração no quadro e realiza tomografia

Na quarta (6), Diogo relatou que o quadro do ex-BBB ainda é grave, mas que ele passou a se movimentar constantemente durante a recuperação

Diogo Mussi, irmão de Rodrigo Mussi, que participou do “BBB 22” (TV Globo), informou nesta quinta-feira (7) que a cirurgia na perna direita do ex-BBB e empresário foi um “sucesso”, mas precisará passar por uma ressonância após uma “alteração das pupilas”.

Nos stories do Instagram, ele informou os próximos passos para a extubação do gerente comercial.

“Ao voltar da cirurgia na perna, o Rod teve uma alteração das pupilas. Imediatamente, fez uma tomografia, que não apontou qualquer alteração neurológica, graças a Deus! A ressonância ficou para amanhã e, após realizada, deve iniciar o processo de extubação, com muito cuidado. Não há mais alteração pupilar”

Na quarta (6), Diogo relatou que o quadro do ex-BBB ainda é grave, mas que ele passou a se movimentar constantemente durante a recuperação.

Além da cirurgia, Rodrigo também passará por uma ressonância nesta quinta, para avaliar se as lesões na coluna também precisam de procedimento cirúrgico.

O ACIDENTE

O acidente envolvendo o ex-participante do “BBB 22” aconteceu por volta de 3h da madrugada da última quinta-feira (31), na Marginal Pinheiros, próximo à Ponte Eusébio Matoso, em São Paulo.

Rodrigo voltava do Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, onde assistiu ao primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. O carro de aplicativo em que o ex-BBB estava se chocou contra a traseira de um caminhão e ele teria sido arremessado para a frente do veículo.

O motorista do carro, Kaique Faustino Reis, e o do caminhão realizaram teste de bafômetro, mas ambos deram negativo. A batida foi registrada como lesão corporal culposa e depende dos familiares do ex-BBB registrar queixa criminal para seguir as investigações.