Depois de Deolane, Samantha Schmütz vira cantora e parece que é das boas…

A atriz Samantha Schmutz se lança como cantora e já tem clipe de estréia, “Edificio Brasil”, produzido por Tropkillaz.

Samantha Schmütz anuncia lançamento de single que marca a estreia de sua carreira como cantora. Viu Deolane?

Gosto de pessoas que se arriscam e mostram a que vieram! Diferente de Deolane Bezerra que derrapou na cantoria no último final de semana e se mostrou exímia advogada e influenciadora, já a sua face cantora… tá puxado minha amiga. Diferente da advogada, Samantha Schmütz anunciou o lançamento de seu single, o “Edifício Brasil”.

Teaser do clipe Edificio Brasil. Foto: Twitter.

A faixa marca sua estreia como cantora e olha, a garota canta bem viu! Quem não se lembra de Show dos Famosos? Na competição Samantha soltou a voz e se consagrou com ótimos momentos na temporada que ainda era comandada por Fausto Silva.

Mas não pense que a Jéssica de Vai que Cola vai apostar em uma baladinha romântica para seu start na música. Ela conta com a produção de Tropkillaz e quem assina a letra é o rapper Down Raiz. A faixa aborda temas políticos e sociais e traduz os pensamentos da artista.

A faixa também acompanha o clipe, que Samantha divulgou em seu Twitter, um teaser do que os fãs podem esperar desta nova fase como cantora. O lançamento é amanhã, dia 24/11. No teaser Samantha surge de maxi óculos, eu disse maxi, quase uma máscara de tão grande (risos) em frente a um prédio em chamas. Certeza de que vai fazer bonito nos palcos e nos programas de tv! Vai com tudo garota!

