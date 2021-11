Doutora, Dj, Influenciadora, Cantora. Deolane pode tudo! Mas nem tudo lhe convém…

A advogada, dj, influenciadora e agora cantora, Deolane Bezerra lançou clipe da faixa “Meu Menino” em homenagem a MC Kevin.

Deolane Bezerra como cantora é uma ótima… advogada! A influenciadora soltou a voz (oi?) em clipe e a festa “Baile da Doutora”.

Deolane Bezerra, sim, ela novamente… fez sua estreia na música, será que o saldo foi positivo? Muitos profissionais atuam em diversas áreas. É a era da galera multifacetada, que desempenha várias funções e em diferentes áreas também. Um exemplo forte de famosa que temos aqui quando falamos deste cenário, é ela, a musa que faz sua fã tremer… Deolane Bezerra!

Deolane é influenciadora digital, advogada, viúva de MC Kevin, DJ e agora cantora. Isso mesmo minha gente, cantora! E já fez até show e clipe. A faixa “Meu Menino” já está disponível em todas as plataformas digitais, inclusive com clipe super produzido no Youtube. No clipe ela vestida de noiva e canta um rap em homenagem ao seu marido, morto em maio deste ano.

Mas será que Deolane arrasa nos vocais? Será que as cadeiras do The Voice virariam para a musa que arrebata multidões de fãs interessados em ter um pouquinho da Dra Deolane?

Vejam vocês mesmos e tirem suas próprias conclusões:

Ah! Não aceito a desculpa de que o retorno do som estava com problemas! Aliás Deo, se precisar de um professor de canto, posso te indicar! E seu eu Kátia Flávia quero ouvir a faixa novamente, eu posso dizer que: Exxxquece! That’s all!

Confiram o clipe de Deolane: