Anitta canta nova música em talk show americano

A cantora participou ontem do talk show apresentado por Jimmy Fallon e cantou sua nova faixa “Boys Don’t Cry”

A cantora Anitta, de 28 anos, apresentou ontem sua nova música, “Boys Don’t Cry”, durante sua participação no talk show americano, “The Tonight Show”, apresentado por Jimmy Fallon.

No vídeo compartilhado no canal do programa no YouTube, Jimmy anuncia a performance da estrela brasileira com animação: “Apresentando seu novo single ‘Boys Don’t Cry’, mais uma vez, Anitta”.

Ao entrevistar a artista, Fallon a encheu de elogios e também quis saber como é ser uma artista brasileira com carreira nos Estados Unidos: “Quero falar sobre seu novo single. Eu sei que no Brasil você é uma superstar e é uma loucura. Qual a diferença do Brasil com os EUA?”, perguntou ele.

Anitta respondeu: “Eu comecei a cantar em inglês e espanhol. Em espanhol foi há 4 anos e em inglês foi há apenas um ano. No Brasil, eu tenho 12 anos de carreira e tudo começou a crescer muito rápido. Quando me tornei muito grande lá, eu pensei ‘Ok, qual o próximo passo? Quero fazer algo desafiador’. Me falaram que para brasileiros era impossível fazer uma carreira fora e sempre que escuto a palavra impossível, eu quero fazer isso”, afirmou.

“As pessoas costumavam pensar: ‘Oh, ela balança a bunda, então ela é burra’. E eu queria mostrar um lado diferente – tipo, ‘Sim, eu balanço minha bunda, mas posso ser inteligente. Eu posso fazer outros ritmos. Eu posso cantar rock'”, continuou a cantora.

O apresentador ainda falou sobre sua apresentação no festival Coachella – evento anual de música e arte com duração de três dias:

“Eu quero levar o Brasil para o palco. A favela. Eu vim de uma comunidade. Você sabe o que é favela?”, perguntou a carioca.

“Não”, disse Jimmy.

“Já assistiu ao filme ‘Cidade de Deus?'”, questionou a cantora.

Ele, então, faz sinal positivo com a cabeça. “A gente festeja muito lá. Se algum dia você for ao Brasil, terá que levar energia extra para curtir”, brincou Anitta.