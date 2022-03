Anitta, Becky G e Tini estrelam campanha do WhatsApp sobre empoderamento feminino

O vídeo da campanha foi filmado em Las Vegas (EUA) no dia 19 de novembro de 2021, um dia após a premiação do Grammy Latino

Anitta, Becky G e Tini estão na nova campanha do WhatsApp “Escúchanos. Míranos – Nos ouçam. Nos vejam”, que fala sobre empoderamento feminino na indústria da música. O projeto destaca que as três cantoras ajudaram a transformar a cultura na América Latina e fizeram suas vozes serem ouvidas para além de suas músicas.

O microfone azul virou objeto central da campanha e destaca como as artistas usam as mensagens de voz para compartilharem experiências e ideias, enquanto criam músicas e se apoiam em um mercado dominado por homens.

“Preciso ser capaz de me comunicar com minha equipe, meu produtor, colegas artistas e, claro, minha família. Muitas vezes, temos que tomar decisões criativas sobre minha música e minha carreira usando o WhatsApp”, disse Anitta.

“O app permitiu que muitas de nós latinas trabalhássemos juntas e compartilhássemos nossas vozes, músicas e ideias. Tem sido uma ótima maneira de se conectar, encontrar resiliência entre nós, e ajudar a impulsionar a cultura latina”, acrescentou a mexicana-americana Becky G.

A argentina Tini também falou sobre como a plataforma está presente em seus projetos. “É um dos aplicativos que mais me acompanha no meu dia a dia, no trabalho, nas minhas relações pessoais com familiares e amigos e nas minhas relações profissionais”.

O vídeo da campanha foi filmado em Las Vegas (EUA) no dia 19 de novembro de 2021, um dia após a premiação do Grammy Latino. A trilha sonora foi criada pelas produtoras Ali Stone, da Colômbia, e Tiffany Román Louk, de Porto Rico.

A direção é da cineasta britânica Jess Colquhoun e edição foi feita pela porto-riquenha María-Celeste Garrahan. É possível conferir o vídeo nas redes sociais do WhatsApp ou no Instagram das cantoras.

Além disso, foram criados pacotes de figurinhas com cada uma das artistas, que estarão disponíveis no aplicativo no dia 8 de março – Dia Internacional da Mulher.

Estadão Conteúdo