Andressa Urach dá à luz seu segundo filho após picos de pressão alta

Nasceu, na noite desta sexta-feira (11), o pequeno Leon, filho da modelo Andressa Urach, 34, e do seu marido, Thiago Costa. Ele nasceu prematuro, na 34ª semana de gestação, mas passa bem e não precisou ir para a UTI (Unidade de Terapia intensiva), como afirmou a própria Andressa, em seu canal no YouTube.

O bebê nasceu por volta das 20h, com 46 centímetros e cerca de 2,5 kg. “Ele é lindo gente, não parece ser um bebê prematuro”, afirmou a mamãe, que já estava internada há alguns dias, após ter picos de pressão alta, sentir dor de cabeça e muitas contrações.

“A médica achou melhor eu já ganhar ele porque estava há seis dias sofrendo muito, estava, psicologicamente falando, no meu limite. Eles entenderam, então, que era o melhor para o Leon chegar nesse momento”, afirmou Andressa em um vídeo gravado ainda na madrugada, direto do hospital.

Costa vinha atualizando os fãs sobre o estado de saúde da esposa pelas redes sociais. No dia 6, o publicitário falou que ela tinha sido transferida para a UTI, e contou que, além de itens pessoais do casal, também precisou montar a mala de maternidade do filho caso o parto acontecesse. “Estou na pressa antes que a ambulância saia”, disse.

Andressa, que já é mãe de Arthur, de 16 anos, fruto de um relacionamento anterior, viveu períodos conturbados após anunciar sua gravidez, desde problemas financeiros até uma separação do marido e briga judicial contra a Igreja Universal, seguidas por reconciliações com ambos.