Depois de saberem que tem torcida pelo casal, Jade e Paulo André se beijam

Tão natural quanto a luz do dia, o casal finalmente aconteceu



O amor é lindo né? Depois de Larissa dizer que o casal Jade e Paulo André são “shippados” eles se beijaram pós festa na madrugada deste sábado, (12). Mas eu não estou querendo insinuar nada, ‘tá? Loooonge de mim…



Jade e Paulo André se beijam

E foi super natural, acredita? Colocaram trilha sonora — com música do Poesia Acústica, onde Maria, que flertava com o rapaz antes do reality — tomaram banho, fizeram todo um clima no Quarto do Líder para rolar o beijo. Legal né?

Mas o ápice do casal foi um sorrisinho para a câmera.

Órfãos de Malhação não ficamos, porque o casal é como um deles, da temporada do “Múltipla Escolha”. E depois dormiram de conchinha — mas admito: Paulo André é um fofo!

https://twitter.com/callmeigu/status/1492428666424463364

Motivacional do dia: Pega antes que a Anitta pegue.



Jade e PA virou #jadré #bbb22 pic.twitter.com/osohlemNws — Ami (@amineves) February 12, 2022

Aqui temos todo passo a passo do casal:

Thread casal de milhões p.1 ❤️⛈️



1- Paulo na sala com a Lina

2- Jade sentou do lado

3- Paulo pediu para ela ficar e não ir dormir

4- Voltaram pra festa

5- DG deu de cupido

6- Paulo puxou ela para fazer carinho

7- Começou a tocar Medo Bobo

8- Paulo: "Aí é sacanagem" 🥰 #BBB22 pic.twitter.com/cE1grbUM5D — Fazendola (@voleimomento) February 12, 2022

Thread casal de milhões p.2 ❤️⛈️



9- Paulo fazendo carinho

10- Jade dando a mão

11- DG e Scooby shippando

12- Paulo dá beijinho

13- Jade: "Vamos?" (líder)

14- Abrindo a porta

15- Paulo escolhendo música para criar clima 😍

16- Jade achou fofo

17- Paulo vai tomar banho #BBB22 pic.twitter.com/hF3cMS7qXP — Fazendola (@voleimomento) February 12, 2022