Mais um round AVON x Jade Picon: Marca desdenha da nova líder!

A marca está estressadíssima com a participante e não perdeu a oportunidade de alfinetar

BA-BA-DO! A equipe da AVON está sem paciência com Jade Picon, ou melhor, com a equipe dela né? Na última quinta-feira, (10), a sister ganhou mais uma prova do líder, que era da marca, inclusive, e a parabenizou no Twitter: “Aquela Marca Lá 🤝 Aquela Líder lá”. Dando a entender que estão juntas.

A marca não gostou do desdém e desde então está alfinetando a participante

Claro que o Twitter inteiro A-M-O-U o desdém da líder mundial em perfumaria, porque não parou por aí. Em seguida, tweetaram: “É sobre segundas chances, como eu e minha amiga Jade dizemos… Quem diria que depois de tudo que vivemos ontem e hoje chegaríamos até aqui, hein Jade?”. Afrontosa que só! Lembrando que ela disse isso a Arthur Aguiar, mas pelo jeito não vai cumprir…

É sobre segundas chances, como eu e minha amiga Jade dizemos… 😅🥰

Quem diria que depois de tudo que vivemos ontem e hoje chegaríamos até aqui, hein Jade? 💖 #VemDePerfumeBom curtir mais uma liderança. Você já tem uma Representante favorita, miga? #CompreDelas #VemDeAvon #BBB22 pic.twitter.com/TiVgf4QGXL — Avon 💄 #VemDePerfumeBom (@AvonBR) February 11, 2022

Para quem não sabe, na quarta-feira, (9), a equipe de Jade respondeu a uma seguidora, que o batom que a influenciadora estava usando no programa era “Daquela marca lá”, se referindo a AVON. Claro que a marca não gostou do desdém e desde então está alfinetando a participante. ‘Tá errada? Lógico que não! Queremos fogo no parquinho!