Lina dispara a Jade Picon: “Não quero que você me subestime”

A atriz foi direta e reta com a nova líder e não poupou palavras

Durante a festa desta última sexta-feira, (11), a atriz Linn da Quebrada conversou com Jade Picon e disparou: “Uma coisa que eu quero falar para você que eu não gostei que você falou: ‘Não te dei a liderança por causa do Scooby’. Eu não quero uma liderança dada”.

Jade logo respondeu que entendia e disse que durante a prova do líder sentiu leveza ao concorrer com ela, mas que lembrou que a atriz poderia colocar Pedro Scooby direto ao paredão. Lina disse que não lhe diria antecipadamente seu voto, mas queria que ela soubesse de uma coisa, e foi direta: “Não quero que você me subestime para falar: ‘eu vou dar a liderança’. O que eu mais quero é ir com uma jogadora que vai até o fim e quando eu ganhar é porque eu ganhei mesmo”. E a menina não pediu desculpas, acredite!

Entenda o que houve leitor(a): após a ‘Prova do Líder’, na última quinta-feira, (10), Jade Picon chamou Lina, que disputou até o fim com ela, e soltou: “Eu queria te dar a liderança, porque sei o tanto que você queria. Mas a mínima possibilidade de você colocar o Scooby direto eu não poderia!”. Caridosa né? Lembrando que a prova era de memória, ok? E pelo Jeito, Lina tem e muita…

Jade chamou Linn para conversar: 'Eu queria te dar a liderança porque sei o tanto que você queria' 🗣 pic.twitter.com/zf8Jgjs1eI — KIKIKI DA FAMA (@kikikidafama) February 11, 2022