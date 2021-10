Andressa Urach anuncia volta à igreja Universal: ‘Misericórdia de Deus’

Apesar da volta, Urach ressaltou que não concorda com a Fogueira Santa – campanha que pede para os fiéis doarem todos os bens materiais à Universal

Andressa Urach, 33, voltou à igreja Universal. “Ontem foi um dia muito especial, pois eu e meu esposo nos batizamos”, compartilhou a modelo no Instagram Stories na noite deste sábado (16), ressaltando que não concorda com a Fogueira Santa – campanha que pede para os fiéis doarem todos os bens materiais à Universal –e que não gosta de alguns líderes da igreja.

Ela disse ainda que só passou a frequentar novamente a Universal no Rio Grande do Sul, porque o bispo Guaracy Santos e a mulher dele, Thaís Santos “são pessoas de Deus”. Urach afirmou que precisa do perdão de Deus e que necessita de Jesus para que sua família e casamento deem certo.

“Agradeço às orações de quem torce por nós. Fiquei muito feliz com a misericórdia de Deus comigo, ainda bem que deu tempo de me arrepender, me batizar e recomeçar do zero de novo. Obrigada, amor, por lutar por nós! E obrigada Bispo Guaracy Santos, por orientar meu esposo a não desistir da nossa família”, finalizou Urach.

O oficial de justiça Thiago Lopes, 38, compartilhou a mesma mensagem da mulher no Instagram Stories e ainda deixou um recado àqueles que tentarem demover a modelo de voltar à igreja. “O que eu faço com as pessoas que tentam convencer a Andressa a não congregar? Bloqueio todos”.

No início de janeiro, Lopes avisou que tomaria conta do Instagram de Urach para, segundo ele, cercear mensagens privadas para ela. “Não envie direct para mim pedindo para a Andressa te desbloquear. Fui eu mesmo que te bloqueei no Instagram dela”, escreveu o oficial de justiça na rede social dele.

Na sequência, disse que tem ciência de que “todas as pessoas que incentivaram a Andressa a seguir o pior caminho estão devidamente bloqueadas”. Isso aconteceu menos de uma semana depois do casal se reconciliar após exporem uma rotina diárias de brigas e rompimentos.

“Pelo bem do Leon decidimos lutar pela nossa família”, escreveu a modelo no Instagram na tarde no dia 2 de outubro, citando o filho que espera com Lopes. Ela já é mãe de Arthur, 16, fruto de uma união anterior.