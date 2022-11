Ana Maria homenageia Tom Veiga dois anos após morte

O intérprete do Louro José morreu aos 47 anos em 1º de novembro de 2020, em decorrência de um AVC hemorrágico

Ana Maria Braga, 73, abriu o “Mais Você” (TV Globo) desta terça-feira (1º) com uma homenagem a Tom Veiga.

“Hoje faz dois anos que perdemos nosso querido Tom Veiga. Ele foi embora, nosso Louro José. Bateu asas. Hoje a gente tem a felicidade de revivê-lo com seu filho, nosso Lourinho Mané”, começou a apresentadora.

“O Tom era um artista incrível, esperto, divertido, irreverente. Foi meu amigo e parceiro durante 25 anos. Tantas e tantas manhãs e finais de semana. Nem sei fazer essa conta. A saudade que ele deixa é uma coisa, não só em mim. Eu acho que todos aqueles que conviveram com ele ou conviveram com o Louro José, sabem da irreverência e da felicidade que esse moleque representou na nossa vida”, declarou Ana Maria Braga.

“Valeu, grande Tom Veiga. Valeu por criar meu papai, valeu por abrir esse caminho tão lindo. Saudade, meu velho”, disse o Lourinho.

Em seguida, o programa exibiu algumas charadas que Louro José e Ana Maria fizeram ao longo dos anos. “Não é pra ficar triste, não”, disse a apresentadora ao chamar o quadro.

Ao final da atração, ela parabenizou Alissa, filha de Tom, que hoje completa 17 anos. “Um beijo grande”, concluiu Ana Maria.

TOM VEIGA TAMBÉM RECEBEU HOMENAGEM NO ANIVERSÁRIO ‘MAIS VOCÊ’

Ana Maria Braga se emocionou com uma homenagem a Tom Veiga, o Louro José, no aniversário de 23 anos do “Mais Você”, no dia 17 de outubro.

O vídeo foi narrado pelo Lourinho, “filho” do Louro José que substituiu o fantoche, e exibiu momentos marcantes do papagaio ao lado da apresentadora.”Confesso que quando eu fiz a conta dos 23 anos, eu acho que nós não seríamos os mesmos se nós não estivéssemos juntos. Eu e seu pai. Saudosa homenagem”, disse a apresentadora, entre lágrimas.