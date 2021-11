Ana Maria Braga homenageia Tom Veiga, o Louro José, após um ano da sua morte

“A dor de perder o Tom e o Louro é a de quem perde um filho. O vazio que você deixou, Tom… Eu nem tenho palavras!”, escreveu

A apresentadora Ana Maria Braga, 72, homenageou nesta segunda (1º) Tom Veiga, o intérprete do Louro José que morreu exatamente há um ano. “A dor de perder o Tom e o Louro é a de quem perde um filho. O vazio que você deixou, Tom… Eu nem tenho palavras!”, escreveu ela no Twitter.

O ator foi encontrado morto em sua casa na Barra da Tijuca, zona oeste carioca, no dia 1º de novembro de 2020. Ele tinha 47 anos e deixou quatro filhos. A morte ocorreu em decorrência de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) hemorrágico provocado por um aneurisma, segundo apontou laudo do IML (Instituto Médico Legal).

Ana Maria vem trabalhando com a ideia de ter um novo mascote no Mais Você. A ideia é lançá-lo em cena ainda este ano. O novo cenário inaugurado em São Paulo no início do ano já reservava um espaço para o novo mascote, nas mesmas proporções do personagem original. Na ocasião, ela justificou que o espaço do Louro ficaria ali para que ela sempre se lembrasse dele.