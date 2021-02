Ana Maria Braga homenageia Tom Veiga no ‘Mais Você’

PUBLICIDADE

Na véspera do aniversário de Tom Veiga, Ana Maria Braga fez uma homenagem especial ao amigo e intérprete de Louro José, durante o Mais Você, desta sexta-feira, dia 5. No início do programa, a apresentadora se emocionou ao relembrar momentos especiais que viveu ao lado do amigo e ainda desejou muita paz a ele nessa “nova caminhada”.

“A gente se divertia demais juntos! Qualquer coisa era motivo pra gente ficar que nem bobo. Seria aniversário desse meu amigo, parceiro de vida, o Tom Veiga. Ele iria fazer 48 anos”, disse Ana, emocionada.

“Era um lindo moleque bem-humorado, gente fina toda a vida. Por isso deixa tanta saudade. A gente aqui só deseja que você, Tom, esteja muito bem nessa nova caminhada. Que você encontre muita paz, que você estava precisando de paz”, finalizou a apresentadora.

No Twitter do programa da Rede Globo, foi compartilhado um vídeo de um momento de risadas entre os dois. “Sempre bom rir e relembrar esses momentos maravilhosos da nossa Ana Maria com o querido Louro José”, escreveu a equipe.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tom Veiga morreu no dia 1º de novembro do ano passado, em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), e completaria 48 anos neste sábado, 6 de fevereiro.

Estadão Conteúdo