Ana Maria Braga faz cirurgia de catarata e fala sobre procedimento

Ana Maria Braga explicou para os telespectadores do programa Mais Você nesta segunda-feira, 6, que fez uma cirurgia de catarata na última sexta-feira, 3. A apresentadora contou que o procedimento foi muito rápido e simples.

“São, tipo, uns 15 minutos, 20 minutos, é quase um milagre! Quando saí, estava enxergando tudo!”, afirmou a apresentadora.

Ana Maria também fez uma brincadeira sobre o fato de não estar enxergando direito antes: “A ‘máquina’ usada começa a dar problema e de vez em quando precisa dar um reparo nas peças. Agora, estou vendo de longe e de perto; é uma coisa maravilhosa “

Durante o programa, apresentadora da TV Globo aproveitou para brincar com Marcos Mion, que comanda o programa Caldeirão agora.

Na edição de estreia no sábado, ele analisou um vídeo em que Ana Maria Braga aparece ‘paquerando’ um dos jornalistas de esporte da emissora, Thiago Oliveira. Mion mandou a produção fazer uma capinha de celular com o rosto de Ana Maria Braga.

No programa Mais Você desta segunda, ela mandou um recado: “Mion, meu amor! Você está convidadíssimo para comer um pão de queijo. A mesa está posta a qualquer hora do dia, da manhã, para você vir aqui comer com a gente. Eu fiquei tão emocionada com a minha foto no seu celular e aí mandei fazer uma capinha nova para mim.”

A capa do celular de Ana Maria aparece com a foto do Marcos Mion “Olha que gato! Primeiro você disse que queria o ‘telefone da Ana Maria’. Vem aqui que eu te dou”, brincou.

Estadão Conteúdo