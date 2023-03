Ana Furtado agrada a cúpula da Warner e deve apresentar transmissão do Oscar 2024

Apesar das reações negativas nas redes sociais com a apresentação de Ana, executivos da TNT estão satisfeitos e ela deve retornar para a próxima edição da cerimônia

Cleo Guimarães

São Paulo – SP

Criticada duramente nas redes pela apresentação da transmissão da cerimônia do Oscar, no último dia 13 de março, Ana Furtado caiu nas graças da cúpula da Warner Bros.Discovery, companhia que engloba os canais Warner, HBO, Cartoon e TNT, entre outros.



Se os espectadores reclamaram da euforia de Ana como âncora da exibição -ao vivo e com a participação do expert Michel Arouca e da atriz Camila Morgado como comentaristas-, os executivos do canal não têm do que reclamar. Na frieza dos números, foi uma noite histórica para o TNT, que cresceu 300% em audiência e liderou o ranking geral na TV por assinatura, de acordo com o Kantar Ibope.



Apesar das reações negativas nas redes sociais, o buzz gerado pela atuação de Ana, suas gafes e o jeito considerado “espontâneo” ao conduzir a transmissão agradou -e muito- a Warner, que já a havia nomeado como “embaixadora” das transmissões dos prêmios internacionais em 2023.



Além do Grammy e do Oscar, ela ainda tem na agenda a apresentação do Billboard Music Awards, em novembro, pelo TNT. A dúvida que existia sobre um possível replay no Oscar de 2024 não existe mais. Segundo a coluna apurou, Ana é unanimidade na cúpula do canal e, salvo algum imprevisto, vai repetir a dose na apresentação da premiação da Academia no ano que vem.