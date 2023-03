Não é a primeira vez que Lollapalooza tem problemas com trabalho escravo

Festival foi pego com colaboradores em condições análogas à escravidão mais um ano. Diária de trabalho chegava a 12 horas por dia

Meu Deus! Sabemos o tamanho dos festivais realizados no Brasil, e sabemos também que o Lollapalooza é um dos grandes festivais que pode chamar São Paulo de casa. Acontece que todo ano, o festival cai em polêmicas envolvendo o trabalho análogo à escravidão e esse ano não foi diferente.

Uma das pessoas resgatadas do trabalho revelou ao Uol que trabalhava 12 horas seguidas dentro do festival fazendo o abastecimento de bebidas nos pontos específicos dentro do Autódromo de Interlagos.

Vale ressaltar que o festival tem o valor de R$ 1.300, para um dia de evento e R$ 5.300 para pacotes mais luxuosos. Ou seja, estamos falando de um festival milionário.

No ano passo o Lolla movimentou mais de R$400 milhões, de acordo com a capital paulista. Não há necessidade de ter o nome atrelado a uma polêmica tão avassaladora como essa, né? Afe!