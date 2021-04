Allan Massay lança música nesta sexta-feira (30) em parceria com o cantor Marvyn

Música faz parte da edição do Massay Sessions, produzida em homenagem ao aniversário de Brasília

O projeto Massay Sessions, lançado no dia 9 de abril, tem mais uma novidade: uma música gravada pelo cantor Allan Massay em parceria com o cantor Marvyn. A canção leva o título de “Pista”e será lançada na versão ao vivo na tarde desta sexta-feira (30).

A música estará disponível no canal do Youtube do cantor a partir de meio-dia. Um presente não só para os brasilienses mas um marco na vida do cantor. “Eu adoro essa música e essa versão ao vivo é muito especial. A canção fala de uma forma cômica leve sobre uma declaração de amor, como se o personagem principal tivesse numa pista de dança”, explica Alan Massay.

Projeto

Gravado no Hope Studio, do produtor Todd Henrique, a ideia do projeto é lançar vídeos com entrevistas e músicas autorais de compositores de diferentes estilos e segmentos musicais. A primeira edição foi inteiramente produzida para homenagear os 61 anos de Brasília. A cada programa, Allan apresentará composições e artistas diferentes com quem dividirá histórias sobre o processo de produção e criação das músicas, além é claro de apresentações musicais de peso.

“O Massay Sessions é um projeto de integração e a ideia é mostrar os grandes talentos da nossa música que não têm ainda o reconhecimento e espaço merecido e também apostar em novas roupagens de músicas e artistas consagrados. É um lugar de troca, onde vamos explorar musicalidade e sons diferentes, além é claro de exaltar os compositores”, diz o músico.

A produção do trabalho é inteiramente brasiliense e conta com talentos, como: Johny Bub, na produção audiovisual, Rui Rodrigues como assistente de direção e Marina Lima na direção de arte. Ao longo dos programas, Allan mostrará versões diferentes de músicas conhecidas e também composições inéditas ao lado de grandes artistas da cidade.

Sobre Allan Massay

Aos 30 anos, sendo 15 deles dedicados à música, o brasiliense Allan Massay completa em 2021 seu terceiro ano em carreira solo. Com estilo variado, Allan tem canções para embalar públicos de diferentes tribos, já que seu estilo mescla diversos ritmos que dão ao seu trabalho um ar pop contemporâneo. Em 2020 participou do prêmio Multishow e também de programa da emissora que destacava talentos do Centro-Oeste. Suas músicas já contabilizam mais de 400.000 visualizações no YouTube. Entre as parcerias de sucesso, destaque para Sandra de Sá e Rogério Flausino da banda Jota Quest.

Sobre Marvyn

Carioca de nascença e brasiliense de coração, Marvyn é um dos nomes atuais mais importantes da cena musical da cidade. Com 14 anos de carreira, o cantor faz sucesso pela originalidade e sensibilidade das suas canções, além de voz e presença marcante. Seu som mistura ritmos bem brasileiros como samba e samba-rock com toques de R&B e neo-soul. Sua trajetória inclui a participação em musicais de sucesso como “Across The Universe”, no qual interpretava clássicos dos Beatles, além de participar de importantes festas e festivais da cidade como CoMA, Funn Festival e Na Praia.

Lançamento música Pista

Dia: 30/04/2021

Hora: A partir das 12h

Local: https://www.youtube.com/user/allanmassay

Instagram: @allanmassay