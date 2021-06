Alexandre Borges lembra cantada em Joelma e diz que fãs queriam casamento

Atualmente no ar na novela “Ti Ti Ti” (Globo), o ator Alexandre Borges, 55, conta que não perde um capítulo da trama no Vale a Pena Ver de Novo

Atualmente no ar na novela “Ti Ti Ti” (Globo), o ator Alexandre Borges, 55, conta que não perde um capítulo da trama no Vale a Pena Ver de Novo. Ele costuma assistir aos capítulos ao lado da mãe, Rosca, que sofre de Alzheimer.

O artista conta que largou tudo para cuidar dela, na cidade litorânea de Santos. “Ela teve um AVC e começou a desenvolver Alzheimer. Faço todas as tarefas de casa e cuido dela com o maior prazer do mundo. Acabou que o não trabalhar veio em um momento oportuno para mim”, conta ele à Quem.

O ator também diz estar solteiro e relembra uma cantada que deu na cantora Joelma, 46, no programa Altas Horas. Na ocasião, disse no ar que ela estava muito gata.

Já queriam me casar com ela. Estava muito feliz com o Serginho [Groisman]. Foi a primeira vez que voltei a São Paulo depois de um ano isolado. Eu vi a Joelma, elogiei mesmo, cantei, brinquei. Tem que colocar as mulheres para cima. A Joelma é uma guerreira que admiro muito”, revela.

“Estou curtindo minha solteirice. Estou bem comigo mesmo, curtindo minhas coisas, meu trabalho. Estou muito sossegado com isso”, emenda o artista.

Alexandre está envolvido em um musical com fins filantrópicos. Na próxima sexta-feira (18), às 20h, ele fará uma única apresentação com o Corpo Musical da Polícia Militar do Estado de São Paulo em repertório eclético que vai de The Beatles a Roberto Carlos.

Alexandre atuará e produzirá o espetáculo. Também lerá poemas de Guilherme de Almeida. O projeto será exibido no perfil do Corpo Musical PMESP no YouTube.

Folha Press