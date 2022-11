Alex e Deborah são eliminados na 8ª roça de A Fazenda 14

No reality da Record TV, o público vota em quem deseja que permaneça no jogo e o menos votado deixa a competição

São Paulo – SP

Os influenciadores Alex Gallet e Deborah Albuquerque foram eliminados na 8ª roça desta temporada do reality A Fazenda 14 (Record) com 11% e 23,19% dos votos, respectivamente, na noite desta quinta-feira (10). Eles disputavam a permanência no reality com Moranguinho e Ruivinha de Marte.

No reality da Record TV, o público vota em quem deseja que permaneça no jogo e o menos votado deixa a competição. Com menos votos, os dois peões foram os eliminados da noite. Moranguinho recebeu 41,86% dos votos e Ruivinha ficou com 23,95% da preferência para continuarem no reality.

Alex elogiou os companheiros de grupo e disse que vai levar amigos para fora do reality. Ele deixou a torcida para Kerline: “Uma pessoa que bateu [comigo]”. Chorando, Deborah parecia não acreditar na eliminação após ter sobrevivido a várias roças. Ela deixou a torcida para Ruivinha.

Moranguinho foi a primeira peoa a receber uma nova chance de voltar ao jogo. Galisteu disse que a ordem do anúncio dos peões salvos não tinha relação com a votação. Ela bateu o sino e entrou na casa cantando a música do marido Naldo Benny junto com os aliados.

Antes de anunciar a segunda peoa salva, Galisteu informou que seria uma eliminação dupla, deixando os três peões desesperados. Quando soube que tinha sido salva, Ruivinha se jogou no chão chorando e dizendo: “Não acredito”.

Pela primeira vez nesta temporada, uma participante salva da roça pela votação do público foi recebida com festa pelos dois grupos rivais, raro momento que eles concordaram.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nas redes sociais, internautas não acreditavam que Deborah foi eliminada e Ruivinha permanece no jogo e acusaram a Record de manipular o jogo. “É por causa de manipulações como essas que A Fazenda sempre vai ser uma piada, onde todo mundo só espera baixaria e coisa ruim. O BBB sim, é um reality show de verdade”, escreveu um internauta no Twitter.

“Decepcionado ao ver que Déborah e Alex saíram. Mas o jogo continua aqui fora, vocês foram incríveis!”, tuitou Shayan Haghbin, expulso do reality.